Стилист Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за одиночный пикет у Кремля в защиту Байкала

Стилист Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за одиночный пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Екатерину Селезневу.

«Он обратился в ЕСПЧ в связи с тем, что его оштрафовали за одиночный пикет, который он проводил, как считают правоохранительные органы, на Красной площади. Территория Красной площади четко не разграничена, поэтому у них не было оснований», — сказала она.

Жалобу в ЕСПЧ готовили юристы ПЦ «Мемориал» Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.

Жалобы на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами.

Зверев вышел на пикет против строительства завода на Байкале 4 марта. 11 марта сообщил в Instagram о том, что его вызвали в полицию для составления протокола.

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода китайской компании «АкваСиб» по розливу байкальской питьевой воды. Против строительства завода выступали местные жители. 2 апреля арбитражный суд Иркутской области запретил компании «АкваСиб» продолжать строительство завода, а также передавать участок другим лицам.

13 мая Тверской суд Москвы оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Зверева признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения пикета). Адвокаты ссылались на ст. 31 Конституции, согласно которой проведение одиночного пикета не требует согласования. Защита заявила, что из материалов дела невозможно понять, где именно на Красной площади было сделано фото. Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия на территориях, «непосредственно прилегающих» к Кремлю. Однако в законе не определено, что именно относится к прилегающим территориям.

Защита ходатайствовала о прекращении дела, привлечении прокурора и вызове сотрудника полиции, который составил рапорт. Ни одно из этих ходатайств судья не удовлетворил.

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