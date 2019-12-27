Германия отказала Украине в военной поддержке

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила запрос Украины о военной поддержке для сдерживания российской агрессии.
«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен», – сказал Пристайко в интервью немецкому ресурсу RND, передает «Новое время».
При этом он не уточнил, когда Украина отправила этот запрос. Однако Пристайко выразил надежду, что Берлин пересмотрит текущую позицию и примет решение в пользу укрепления обороноспособности Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, согласно которому на военную помощь Украине предполагается выделить 300 млн долларов.
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