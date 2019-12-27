CNN — Boeing в кризисе — генерального директора отправили в отставку

Компания Boeing испытывает крупнейший кризис за свою более чем столетнюю историю, передаёт CNN. Из-за катастроф, связанных с самолётами 737 MAX, было решено приостановить их производство. Неудачно прошла миссия их космического корабля Starliner. А теперь с этим связывают и отставку генерального директора этой компании.

Сегодня утром у нас экстренная новость. Boeing выгнал своего генерального директора Денниса Меленберга. В заявлении компании говорится, что его место займёт председатель правления Дэвид Калхун. С нами на связи из Нью-Йорка Клэр Себастиан. Очень странный выбор времени… То есть большинство из нас полагало, что долго Меленберг не продержится, но избавиться от него или объявить об этом за день до кануна Рождества… Я хочу сказать, на что они надеются? Мы все это проигнорируем!

КЛЭР СЕБАСТИАН, корреспондент CNN: Да, Ричард, это, определённо, интересно, особенно в свете событий последних нескольких недель — этого почти беспрецедентного решения Boeing на неопределённый срок прекратить производство 737 MAX начиная с января.



Но послушайте, Меленберг столкнулся с гневом конгрессменов. На прошлой неделе сообщалось, что он получил нагоняй от Федерального управления гражданской авиации США. Думаю, из этого пресс-релиза можно сделать вывод, что он теперь настолько запятнан этим скандалом, что с таким руководителем им было бы трудно двигаться дальше.



Я хочу зачитать вам фрагмент. Они заявили, что «смена руководства была необходима, чтобы в дальнейшем вернуть доверие к компании, которая сейчас работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами».



Как вы уже говорили, незадолго до этой новости торговля акциями Boeing была приостановлена. Их курс лишь незначительно повысился по сравнению с предыдущим годом, несмотря на большие потери с момента начала этого кризиса. Но когда сегодня торговля снова откроется, они могут потерять и этот прогресс. Ричард?

Или же ровно наоборот, они могут резко вырасти после ухода Меленберга, потому что его считали причастным к проблемам, всё это произошло при нём. Они сменили главу направления по коммерческим самолётам, пришёл Кевин*. Но всё равно, очень странное время выбрано. Такое чувство, будто, простите за ужасную фразу, сегодня хороший день, чтобы похоронить плохие новости.

КЛЭР СЕБАСТИАН: Они говорят, что их могут раскритиковать за это. Они могли бы сделать это в предыдущие недели, могли бы сделать это до объявления о прекращении производства самолётов 737 MAX. Кроме того, не забывайте, на прошлой неделе с проблемами прошла миссия их корабля Starliner, который не смог долететь до МКС, но на выходных он безопасно приземлился.



Так что времена для компании были тяжёлые. По мнению многих, она переживает самый большой кризис за свою более чем столетнюю историю. Их самолёт 737 MAX продавался лучше всех. Убытки Boeing достигают уже 9 миллиардов. И ситуация может отразиться на всей экономике. В результате остановки производства тысячи поставщиков могут пострадать. Так что последствия этого кризиса продолжатся, несмотря на то, кто возглавляет Boeing.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2019 года.

* Кевин Макалистер покинул Boeing, и на его место пришёл Стенли Дил (прим. ИноТВ).

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Последнее: Компания Boeing испытывает крупнейший кризис за свою более чем столетнюю историю, передаёт CNN. Из-за катастроф, связанных с самолётами 737 MAX, было решено приостановить их производство. Неудачно прошла миссия их космического корабля Starliner. А теперь с этим связывают и отставку генерального директора этой компании. Сегодня утром у нас экстренная новость. Boeing выгнал своего генерального директора Денниса […]