Российский ученый поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе

Церковь и сейчас проводит в школах лекции о вреде алкоголя. Но официально священникам нельзя вести уроки в школах, поэтому необходимо оформлять такую деятельность как социальную, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

В РПЦ решили ввести антиалкогольные уроки в школах. В ближайшее время церковно-общественный совет разработает проекты курсов и методические рекомендации для профилактики борьбы с алкогольной зависимостью среди молодежи.

«Такие уроки безусловно пойдут на пользу, тем более что у церкви есть своя социальная программа, и по ней уже давно проводят разного рода курсы о вреде наркомании, алкоголизма, табака как на приходах, так и в школах. Так что опыт у РПЦ есть, и он будет очень полезен», – говорит Лункин.

Проблема в том, что в школы сейчас официально нельзя приглашать священнослужителя и проводить с ним уроки, говорит Лункин. Это касается всех религиозных организаций.

«Думаю, что разработка официальных проектов просто поможет упростить присутствие в школах представителей церкви, чтобы это не рассматривалось как религиозная деятельность, а как социально-полезная работа. Ведь у церкви есть определенная мотивация, связанная с тем, чтобы народ боролся с разного рода пороками», – считает Лункин.

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Последнее: Церковь и сейчас проводит в школах лекции о вреде алкоголя. Но официально священникам нельзя вести уроки в школах, поэтому необходимо оформлять такую деятельность как социальную, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. В РПЦ решили ввести антиалкогольные уроки в школах. В ближайшее время […]