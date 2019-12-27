СБУ разоблачила хищение $20 млн чиновниками Администрации морских портов

Служба безопасности Украины разоблачила хищение $20 млн чиновниками Администрации морских портов. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, хищение средств произошло во время проведения дноуглубительных работ.

Правоохранители установили, что чиновники во время приобретения строительных услуг, возможно, предоставили иностранной компании незаконное преимущество.

СБУ проводит обыски в помещениях госпредприятия АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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