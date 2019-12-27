Foreign Policy внесло войну на Донбассе в список 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году

27.12.2019, 18:42, Новости дня

Война на востоке Украины попала в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году. Список 26 декабря опубликовало американское издание Foreign Policy.

Издание пишет, что для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приоритетом является завершение войны на Донбассе и он придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта. В частности, упоминаются договоренности о разведении сил и средств, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

Однако, по мнению Foreign Policy, многое в Украине «может пойти не так».

«Планы по прекращению огня и разведению войск могут рухнуть, а боевые действия могут обостриться. Даже если эти планы удастся выполнить, Зеленскому нужно, чтобы Москва пошла на компромисс. Иначе у мира не будет никаких шансов. Хотя Москва и более склонна  вести дела с Зеленским, чем с его предшественником, ее ключевые позиции остаются неизменными: Россия отрицает, что является стороной конфликта, который она инициировала, принимала в нем участие и финансировала», – пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что мир принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России. Например, санкции против Москвы могут быть ослаблены. Кроме того, российская сторона может избавиться от бремени военной и финансовой поддержки сепаратистов на Донбассе.

Кроме Украины в список попали конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, обострение в отношениях между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива, напряженность между США и КНДР, а также конфликты в Кашмире и Венесуэле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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