От белья для Даутцен Крез до одежды от Элджея: дайджест fashion-новостей недели

Rado

Переосмысленная австрийским дизайнером Флорой Мирандой модель часов Rado True и Thinline Deep Web принесла названию классической версии последние два слова и внеземной, экстравагантный, волнующий характер, присущий самой Флоре. Новые часы отличаются автоматическим механизмом, приводящим в действие два пересекающихся диска под выпуклым сапфировым стеклом. Каждый диск украшен металлизированной «паутиной», что создает иллюзию присутствия часовых стрелок. Невероятно футуристичный и изысканный способ отображения времени с поистине захватывающей идеей. Лимитированная серия насчитывает всего 1001 экземпляр с гравировкой, так что такой подарок действительно имеет особую ценность.

TUDOR

В декабре — благодаря компании Mercury — на российский рынок выходит новый часовой бренд TUDOR с богатой историей. Бренд представлен в московском ЦУМе и питерском ДЛТ. Истоки часового дома датируются 1926 годом, когда название THE TUDOR было впервые зарегистрировано по поручению основателя Rolex Ганса Вильсдорфа. Компания производила часы, схожие по качеству и надежности с часами Rolex, но по более доcтупным ценам. Сегодня часовая коллекция включает такие флагманские линейки, как Black Bay, Pelagos, Glamour и 1926. Девиз TUDOR — «Рожденный дерзать» — относится ко всем выдающимся деятелям мира и напрямую отражается в амбассадорах бренда — это Леди Гага, Дэвид Бэкхэм, Джей Чоу и сборная Новой Зеландии по регби All Blacks.

BOSCO X ВТОРЖЕНИЕ

К премьере одного из самых громких проектов 2020 года — научной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» — бренд Bosco подготовил серию тематических футболок и худи. Цвет настроения — минималистичный черный, любимый оттенок съемочной группы Федора Сергеевича. Принты — в виде планет с дизайном, который отсылает к космической тематике киноленты. Для нанесения этих рисунков на одежду была даже использована специальная технология диффузирования светоотражающей краски — чтобы изображения получились более качественными. Приобрести эти продукты техники на грани фантастики можно в магазинах Bosco (на Тверской, в ГУМе и в ТЦ «Авиапарк») уже с 23 декабря.

ЦУМ

Новогодняя сказка начинается с традиционного базара ЦУМ на пятом этаже, где представлены разноцветные гирлянды, деревянные щелкунчики, пряничные фигурки, декор для дома и основной ингредиент праздника — елка. Украсить ее можно, подобрав как минималистичные игрушки, так и редкие коллекционные экземпляры. Винтажные игрушки, вдохновленные персонажами советских мультфильмов, станут прекрасным подарком для мамы. А модно одетые итальянские куклы подарят не одну детскую улыбку.

Polo Ralph Lauren в Lamoda

Капсульная коллекция американского бренда Ralph Lauren, выпущенная специально к новогодним праздникам, эксклюзивно представлена в России в онлайн-магазине Lamoda. Легендарный игрок в поло в золоте соревнуется в популярности с традиционным Polo Bear. Теплые вещи с изображением медвежат в разгаре праздничного веселья, знаковые рубашки, худи и свитеры в особом исполнении исключительно сочетаются с уютными семейными вечерами. Кроме мужских, женских и детских моделей в капсуле представлены и аксессуары (шапки, рюкзаки, сумки) в классических цветах Нового года — красном, белом, зеленом и черном (без него никак). Знаковая шотландская клетка тартан в рубашках и худи явилась завершающим элементом этой семейной околоелочной истории.

Braschi

Впервые итальянский бренд Braschi представляет коллекцию пальто из плотного местного кашемира с воротниками из баргузинского соболя, североамериканской норки NAFA и рыси. Классический крой и цвета (бежевый, серый, шоколадный, черный) дополняются броским поясом с крупным названием бренда. Яркие — красный, розовый и голубой — расширяют гамму оттенков, демонстрируя классику с новым лицом вызова.

Sloggi

Философия премиальной линейки S by Sloggi ведущего европейского бренда нижнего белья строится на новаторской идее кооперации сложных продуманных технологий и визуальной простоты и лаконичности. Дизайнеры бренда-трендсеттера в мире инновационного нижнего белья пропагандируют новую роскошь — простоту и комфорт, приходящих на смену вычурности и вульгарности. Новая серия включает бралетт, топ, боди, трусы-слипы с низкой посадкой и стринги с высокой посадкой. Все модели выполнены из премиальной ткани Hyper Micro, а основным мотивом стал декор в виде технологичной сетки с пиксельной вышивкой. В кампании снимались «живые» модели (без ретуши) с веснушками, родинками и складочками — таким образом бренд делает акцент на естественность и комфорт для каждой. Обновленная линейка сезона осень-зима 2019 будет представлена в фирменных магазинах Triumph.

Laroom X Aizel

В преддверии праздников российский бренд Laroom создал новогоднюю капсульную коллекцию для маркетплейс-платформы Aizel. В коллекцию вошли шесть платьев-бестселлеров, ставших визитной карточкой бренда: коктейльное платье с юбкой гофре, платье-миди с поясом, комбинированные макси-платья с открытой спиной из шифона и трикотажа с золотистым напылением, коктейльное платье с отделкой кружевом и киперной лентой. Цвета коллекции — вечерний черный, огненный красный, нежный розовый и роскошный золотой.

T-Skirt

В предверии Нового года и рождественских вечеринок российская марка T-Skirt выпустила капсульную коллекцию новогодних образов. Тут и нежный шелк с воздушными страусиными перьями, и блеск сверкающих пайеток, и матовый атлас для особых случаев. Все, и даже больше, чтобы быть самой яркой и стильной на предстоящих мероприятиях! А еще совсем недавно T-Skirt открыли премиум-бутик в самом сердце Москвы — на Столешниковом переулке, 14.

Marc O’Polo

Marc O’Polo представляет лимитированную коллекцию Black Fashion Collection, в которой всецело раскрывается эстетика черного цвета — его сдержанность и универсальность. Девять моделей с элементами спортивного минималистичного стиля доступны для женщин и девять — для мужчин. Высококачественный трикотаж крупной вязки становится главным элементом коллекции, а в сочетании с элементами из нейлона, разрезами, молниями и накладными карманами ему удается отвечать всем принципам бренда: естественности, качеству, инновации, индивидуальности и простоте. Взглянуть на «принципиальную» капсулу можно в магазинах Marc O’Polo в ТЦ Метрополис в Москве и ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге.

Geox Kids

Итальянский бренд создает уникальную коллекцию детской обуви совместно с The Walt Disney, приуроченную к выходу мультфильма «Холодное сердце 2». В капсуле представлены высокие кеды на шнуровке и низкие на липучках с девичьими элементами: двусторонние пайетки, сияющие стразы, серебряная вышивка и даже тюль, напоминающий платье принцессы. Кроме светящейся подошвы, маленькие фанатки Эльзы и Анны будут в восторге от изображений любимых героинь на обуви. А родители отметят технологичность дышащей подошвы, легкость и гибкость кед.

Versace

Наручные часы из коллекции Medusa Lock Icon — это уникальный аксессуар, выполненный в форме замка. Данный элемент также был главным героем в коллекции Versace Tribute. Лицевая сторона часов представляет собой циферблат, обрамленный меандром, оборотная сторона содержит крупную культовую 3D-медузу — знаковый элемент бренда, узнаваемый также по рельефным заклепкам на ремешках в два оборота. Кварцевый швейцарский механизм — надежное сердце яркого аксессуара из полированной стали с золотым покрытием.

Tous

Впервые кампания ювелирного дома представляет собой мюзикл, в главной роли которого — глобальный амбассадор Tous Эмма Робертс. Она рассказывает об испытываемом чувстве восторга, когда находишь или даришь тот самый идеальный подарок. Играя культовой круглой коробочкой бренда, которую на самом деле невозможно упаковать в бумагу, под конец спектакля Эмма осознает, что главное — внутри. Отсюда и слоган кампании: «Сложно упаковать, легко полюбить». Инфлюенсеры в разных странах откликнулись на призыв упаковать «почти идеальный подарок» в рамках челленджа #tousunboxing, который Эмма уже запустила с своем Instagram.

Hunkemoller

Героями новой праздничной коллекции нижнего белья Glam стали 22 девушки с разной внешностью, фигурой и жизнью: супермодель Даутцен Крез, plus size топ-модель Даниэль ван Гронден, блогер и фотограф Вивиан Хорн, певица Элив Озюрт и многие другие. Каждая вдохновительница голландского бренда блистает в моделях цвета глинтвейна и хвои, показывая, что белье Honkemoller идеально подойдет для любого типа фигуры. В новой коллекции сексуальные боди с полупрозрачными шиммер-вставками, кружевом и другими интригующими деталями, бархатные топы и шортики, атласные халаты и комбинации. Новогодний образ у каждого свой, и Honkemoller показывает настоящую красоту индивидуальности.

Sayonara Boy

Результат коллаборации собственной линии одежды Элджея под брендом Sayonara Boy и универмага «Цветной» представлен в pop-up store на втором этаже. На презентацию первой коллекции и живое выступление авангардиста российского рэпа пришло более 1500 человек. Темно-синее оверсайз-худи с винтажным эффектом создано эксклюзивно для «Цветного» и представлено всего в 50 экземплярах. На задней стороне изображен анимешный смайл в форме мира, на лицевой — лого Sayonara Boy X Tsvetnoy.

FF Store

Молодой бренд семейной одежды готовит новую коллекцию, созданную в тандеме с талантливой художницей Яной Буланцевой. Концепт коллекции — благородная палитра, натуральные материалы с упором на шелк и лен, неповторимые вышивки по эскизам художницы и безупречный крой. Каждая модель будет отшита ограниченным тиражом, так как эксклюзивность и индивидуальность — основа ДНК марки. На сайте ff-store уже стартовала новогодняя распродажа со скидками до 70% — прекрасная возможность сделать родным и близким запоминающиеся подарки.

BUTIK

BUTIK оптимизировал пространство в магазине и изменил формат обслуживания. Теперь клиент может оформить заказ на сайте, зарезервировать товары, чтобы забрать их в универмаге, или собрать виш-лист для примерки. Примерочные универмага — это просторные лаунжи с удобным рейлом для одежды и мягкими креслами. Здесь установлены диджитал-панели, дублирующие полный ассортимент сайта и цены на товары. Вещи, выбранные для примерки, появляются в шкафу через 1-5 минут — нажав на специальную кнопку на диджитал-панели, можно вызвать консультанта или даже бесплатного стилиста.

Anne Cotler

Молодой эко-бренд верхней одежды, использующий при создании коллекций технологию Woolfur – 100% «шерстяной мех» из мохера, альпаки и верблюда, окрашенный красителями растительного происхождения – представил линию эко-шуб, в которую вошли модели разных фасонов, текстур и цветов. «Любовь к зиме и желание радовать женщин, для которых я могу создавать красивые изделия, не жертвуя при этом теплотой и комфортом, вдохновили меня на эту коллекцию», – говорит Анна Котляр.

Текст: Анастасия Левит

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Последнее: Rado Переосмысленная австрийским дизайнером Флорой Мирандой модель часов Rado True и Thinline Deep Web принесла названию классической версии последние два слова и внеземной, экстравагантный, волнующий характер, присущий самой Флоре. Новые часы отличаются автоматическим механизмом, приводящим в действие два пересекающихся диска под выпуклым сапфировым стеклом. Каждый диск украшен металлизированной «паутиной», что создает иллюзию присутствия часовых стрелок. […]