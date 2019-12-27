Осталось недолго: назван срок возврата Донбасса Украине

27.12.2019, 18:37, Разное

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной
конфликта в Донбассе. Запад не предъявил никаких доказательств присутствия
Москвы в регионе, тем не менее из уст тамошних политиков постоянно звучат
заявления, что Кремль должен перестать вмешиваться в ситуацию на юго-востоке
Украины.

По мнению Тейлора, «через год-два» можно будет
достичь договоренностей об уходе России из Донбасса. Соответственно, регион вернется в состав Украины.

Самым сложным представитель США назвал вопрос о границе. Он
предложил передать ее под контроль международных сил, которые помогут провести местные выборы и выполнить минские соглашения.

«Ведь выборы на этой территории не могут состояться,
пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу», – завел
американский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.

Он полагает, что отказаться от поддержки Донбасса Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва на
протяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США и
Евросоюза.

В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

Впрочем, эксперты полагают, что Киеву Донецк и Луганск не
очень-то нужны. Украинский политолог Владимир Грановский считает, что на
недавнем саммите нормандской четверки в Париже Владимир Зеленский отказался
возвращать неподконтрольные территории.

Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году,
но в под власть Киева Донецк и Луганск не вернутся, уверен эксперт. Но и мира
Грановский не ждет: в противном случае примеру мятежных территорий могут
последовать другие регионы Украины.



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Последнее: Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Запад не предъявил никаких доказательств присутствия Москвы в регионе, тем не менее из уст тамошних политиков постоянно звучат заявления, что Кремль должен перестать вмешиваться в ситуацию на юго-востоке Украины. По мнению Тейлора, «через год-два» можно будет достичь договоренностей об уходе России из Донбасса. Соответственно, регион […]

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