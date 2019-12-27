Нардеп Куницкий обратился в полицию из-за угроз – СМИ

27.12.2019, 18:30, Новости дня

Народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Куницкий обратился в полицию из-за угроз в свой адрес. Об этом 27 декабря УНН сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника, на днях нардеп обратился в полицию Харькова с заявлением об угрозах, поступивших ему через социальные сети. Куницкий связывает их со своей политической деятельностью.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Куницкий обратился в полицию из-за угроз в свой адрес. Об этом 27 декабря УНН сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника, на днях нардеп обратился в полицию Харькова с заявлением об угрозах, поступивших ему через социальные сети. Куницкий связывает их со своей политической […]

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