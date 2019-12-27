В Стамбуле в набережную врезался контейнеровоз, идущий из Одессы

27 декабря в Стамбуле в набережную Босфорского пролива врезался контейнеровоз Songa Iridium. Об этом сообщает CNN.
Грузовое судно под флагом Либерии ударилось о береговую линию пролива в районе османской крепости на европейском берегу Босфора. Из-за этого движение через пролив временно было остановлено.
В заявлении губернатора Стамбула говорится, что за 13 минут до столкновения судно Songa Iridium сообщило о механической неисправности. О пострадавших и вреде для моря – не сообщается.
На борту контейнеровоза находилось 20 человек.
Судно было отбуксировано.
По данным сервиса слежения VesselFinder, 24 декабря судно Songa Iridium находилось в Одессе.
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Видео: ihlas Son Dakika / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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