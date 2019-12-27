Придуманы способы загрузить порты Крыма

27.12.2019, 18:30, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудничество с крупными российскими компаниями, наращивание торговли с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком сможет загрузить порты Крыма.

«Крымские морские порты пока без работы. Транзита нет. Поток транспортный закрыт. Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер», – сообщил Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Он отметил, что проходят переговоры по аренде портов Феодосии и Керчи. Глава Крыма уточнил, что «есть понимание и готовность» в частном порядке обеспечить грузооборот с помощью российских компаний.

В первом квартале 2020 года также планируется нарастить товарооборот с Сирией и наладить морское сообщение с Дальним Востоком.

«Есть ряд предложений, которые позволят наши порты загрузить конкретной работой», – сказал Аксенов.

В декабре в Крыму утвердили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Куницкий обратился в полицию из-за угроз в свой адрес. Об этом 27 декабря УНН сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника, на днях нардеп обратился в полицию Харькова с заявлением об угрозах, поступивших ему через социальные сети. Куницкий связывает их со своей политической […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика