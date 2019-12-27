Придуманы способы загрузить порты Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудничество с крупными российскими компаниями, наращивание торговли с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком сможет загрузить порты Крыма.

«Крымские морские порты пока без работы. Транзита нет. Поток транспортный закрыт. Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер», – сообщил Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Он отметил, что проходят переговоры по аренде портов Феодосии и Керчи. Глава Крыма уточнил, что «есть понимание и готовность» в частном порядке обеспечить грузооборот с помощью российских компаний.

В первом квартале 2020 года также планируется нарастить товарооборот с Сирией и наладить морское сообщение с Дальним Востоком.

«Есть ряд предложений, которые позволят наши порты загрузить конкретной работой», – сказал Аксенов.

В декабре в Крыму утвердили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией.

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