Стоматолог назвала главные ошибки при чистке зубов

Австралийский стоматолог посоветовала людям не полоскать рот при чистке зубов. Таким образом можно продлить действие зубной пасты, сообщает Vse42.ru.

Дантист также порекомендовала не чистить зубы после приема пищи, которая содержит кислоту. Она может смягчить зубы, из-за чего движения щетки могут их повредить. Эксперт напомнила, что орудовать щеткой следует не более двух минут, не прикладывая больших усилий, чтобы не повредить десны. Не менее важно менять зубную щетку каждые три месяца.

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Последнее: Австралийский стоматолог посоветовала людям не полоскать рот при чистке зубов. Таким образом можно продлить действие зубной пасты, сообщает Vse42.ru. Дантист также порекомендовала не чистить зубы после приема пищи, которая содержит кислоту. Она может смягчить зубы, из-за чего движения щетки могут их повредить. Эксперт напомнила, что орудовать щеткой следует не более двух минут, не прикладывая больших […]