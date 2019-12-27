Вопрос дня: Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

СМИ сообщают, что на севере Москвы из самого обычного гаража похитили ЗиС-115 – бронированную версию ЗиС-110, на которой «лично ездил товарищ Сталин». Это редкая, если не сказать очень редкая машина – выпущено было всего 56 экземпляров.

110-й тоже был не самым простым автомобилем – его делали исключительно для элиты и по самым высоким меркам качества. И ЗиС-110, и 115, по сути, были прямыми копиями американских «Паккардов»-180, которые так любил Иосиф Виссарионович.

Всего Завод имени Сталина, а потом Лихачева, выпустил чуть более двух тысяч 110-х, и сейчас большинство из сохранившихся моделей находятся в руках у коллекционеров. Стоят они по 10-20 миллионов рублей, зачастую превосходя по цене новые Bentley и Rolls-Royce.

И это простые модели, без какой-либо серьезной истории владения. Если же на машине ездил, например, Вячеслав Молотов, и это подтверждается документально, то цена легко может подскочить вдвое, говорит президент клуба владельцев ретро-автомобилей Oneclub в Ульяновске Олег Белов. Не так давно 110-й ЗиС предприниматель из Татарстана продавал за 40 миллионов рублей, и это была полностью отреставрированная машина без какой-либо истории.

ЗиС-115 же вообще практически не появлялся на сайтах объявлений – по некоторым данным, в мире осталось всего несколько экземпляров. И еще меньше машин, на которых ездил лично Сталин. Если точнее – судя по всему, остался всего один такой автомобиль и он стоит одном из подмосковных музеев. Факт причастности к нему вождя подтвержден документально – номер шасси совпадает с тем, который был присвоен заводом сталинской машине. На его восстановление основатель музея потратил около двухсот тысяч долларов.

Отреставрированное же авто может стоить 2-4 миллиона долларов, то есть 123-247 миллионов рублей. В Германии, правда, пару лет назад такой автомобиль пытались продать за 8,5 миллиона евро, но нашелся ли покупатель, неясно.

Причина таких цен не только в том, что следы этих машин ведут к Сталину. 115-й – это совсем не 110-й. По сути, это совсем другой автомобиль, по-другому собранный и сделанный. Главное отличие – тяжеленный бронекорпус, большой вес которого заставил инженеров изменить подход ко всем системам машины. Покрышки не выдерживали, двигатели ломались, пружины тоже – все это создавали с нуля специально для 115-го. И цена была соответствующей – 800 тысяч рублей. На эти деньги в начале 50-х можно было купить 50 «Побед» или 90 «Москвичей».

Что же касается похищенной в Москве машины, то ее косвенным владельцем СМИ назвали известного украинского застройщика Руслана Тарпана, находящегося сейчас под домашним арестом в Одессе. Тарпан – известный коллекционер ретро-автомобилей, и в 2011 году он устраивал в приморском городе выставку таких машин. Среди них был ЗиС, но не 115-й, а все-таки 110-й. В интервью от 2012 года предприниматель подтвердил, что в его личной коллекции нет машины, на которой Сталин ездил лично. И если предположить, что за последние 7 лет Тарпан не отыскал 115-й, то это может означать, что московским похитителям на самом деле достался его ЗиС-110.

Теги:

автомобили

,

Иосиф Сталин

,

ретро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Австралийский стоматолог посоветовала людям не полоскать рот при чистке зубов. Таким образом можно продлить действие зубной пасты, сообщает Vse42.ru. Дантист также порекомендовала не чистить зубы после приема пищи, которая содержит кислоту. Она может смягчить зубы, из-за чего движения щетки могут их повредить. Эксперт напомнила, что орудовать щеткой следует не более двух минут, не прикладывая больших […]