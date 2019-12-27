Где ложь, а где правда в новом допинг-скандале?

Ответы «Новой» на главные вопросы про WADA, РУСАДА и СК.

Прав ли президент Владимир Путин, считающий, что Россию пытаются наказать еще раз «за то же самое»?

Ответ: нет, Владимир Владимирович неправ. Все предыдущие санкции, начиная с лишения аккредитации РУСАДА и приостановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, продолженные секвестированием российской делегации на Олимпиаде в Рио-2016 и решением допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе, были вызваны исключительно конкретными претензиями к конкретным спортсменам. WADA, а вслед за ней и МОК пытались применить к России коллективные санкции, посчитав, что количество манипуляций с допинг-пробами, особенно касающимися Олимпиады-2014 в Сочи, превышало некие допустимые пределы. Попытка доказать наличие государственной системы покрытия махинаций с допингом, что было декларировано в докладе Ричарда Макларена, WADA удалась лишь частично.

Нынче международные спортивные организации, и в первую очередь WADA, предъявляют претензии не к отдельным спортсменам, а непосредственно к государству, по мнению исполкома WADA не выполнившему ключевого требования по передаче аутентичной базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период 2012-2015 годов.

И теперь для наказания страны у WADA есть все права.

Фото: РИА Новости

Если у МОК нет претензий к Олимпийскому комитету РФ — значит (согласно Олимпийской хартии), РФ имеет право участвовать в Играх в полном составе, с флагом и гимном. Почему такая позиция российских функционеров игнорируется международными спортивными организациями?

Ответ: потому что ситуация изменилась кардинально. Согласно новому стандарту Кодекса WADA, принятому в апреле прошлого года, организация получила беспрецедентные права применять именно коллективные меры наказания к странам, грубо нарушившим Кодекс. Решения WADA обязаны выполнять и те организации, которые подписали Кодекс, в первую очередь Международный олимпийский комитет. Да, здесь есть юридическое противоречие с Олимпийской хартией, но МОК неоднократно заявлял, что будет подчиняться именно Кодексу WADA — в силу глубины и остроты проблемы с допингом.

То есть МОК не собирался и не собирается, защищая Россию, воевать с WADA.

Сборная РФ с национальным флагом на олимпиаде в Бразилии. Фото: РИА Новости

Наказание российского спорта связано с «антироссийской» политикой условного Запада в отношении России?

Ответ: о политической подоплеке «антидопингово-антироссийской» эпопеи можно рассуждать сколь угодно долго, чем в основном и занимаются патриоты всех мастей и рангов. Но какие бы основания эта позиция под собой ни имела, рассуждения остаются рассуждениями. На другой стороне чаши весов — факты. В том числе признанные российской стороной, пусть с оговорками, выводы доклада Ричарда Макларена о наличии в РФ системы институциональных нарушений антидопингового законодательства.

Факты — основа, их интерпретация — дело вторичное.

Почему WADA в качестве мишени выбрала именно РУСАДА, к чьей деятельности после восстановления статуса в сентябре 2018-го года вообще не имеет претензий?

Ответ: потому что в соответствии с новым Кодексом в случае грубых нарушений какой-либо страной WADA обязано в первую очередь применить санкции именно к национальному антидопинговому агентству. Эта организация не имеет права предъявлять какие-либо требования к государственным органам, а только к подведомственным.

За отстранением национального агентства по сути автоматически следуют разного рода наказания, вплоть до полного вето на участие страны и ее спортсменов в международном спортивном движении. РФ пока этого избежала.

Закон слишком суровый и дающий слишком много прав международной антидопинговой «инквизиции», но он был подписан практически всеми. Россией в том числе, так что теперь искать в нем шероховатости уже поздно.

Глава РУСАДА Юрий Ганус дает пресс-конференцию. Фото: EPA

СК якобы располагает новыми доказательствами того, что беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков изменял базы данных. Это может изменить ситуацию?

Ответ: на позицию WADA заявление СК РФ не повлияет никак — отношение к раскаявшемуся индивидуальному грешнику у этой организации гораздо более благосклонное, чем отношение к не раскаявшемуся, по мнению WADA, грешнику-государству.

Согласно явно запоздалому заявлению СК РФ, в распоряжении которого находилась база данных лаборатории с июля 2016 года, именно Родченков с подельниками удаленным доступом вносил изменения в систему в течение нескольких месяцев с целью дискредитации российских спортсменов. А те изменения и фальсификации, которые якобы делались в последующие годы, включая вмешательство в электронную базу данных непосредственно перед ее передачей WADA, если и делались, то «неустановленными лицами».

Кто мешал СК сделать копию базы данных сразу после ее опечатывания, должным образом обеспечить защиту, каким-то образом упредить удар и, в конце концов, найти «неустановленных лиц», если таковые имеются — все это вопросы к СК. Который, кстати, утверждает, что WADA была передана именно аутентичная база, а копии Родченкова доверять нельзя.

Нынешний министр спорта Павел Колобков вручает орден тогдашнему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Фото: Государственный музей спорта

Насколько поиску истины помогло то, что именно СК РФ занимался и занимается расследованием допинговой эпопеи?

То, что на уровне российских спортивных организаций не было проведено полноценного внутреннего расследования с поименным наказанием виновных, сыграло роковую роль.

Причина заключалась и в ограниченных возможностях, и в возможной причастности к нарушениям того же Министерства спорта. Но СК РФ как в случае с расследованием «сочинского дела», так и в случае с более чем трехлетним расследованием дела Московской антидопинговой лаборатории, основные усилия направил на разоблачение Родченкова и его подельников. Сотни свидетелей, проходивших по «сочинскому делу», подтвердили свою непричастность к каким-либо нарушениям. Очевидно, те же самые выводы с возложением вины на определенного фигуранта были сделаны и в результате расследования по лаборатории, которой до ноября 2015-го руководил Родченков.

Каковы перспективы поданного РУСАДА иска в Спортивный арбитражный суд?

Ответ: перспектив никаких, шансы на оправдание минимальны или вовсе близки к нулю. Рассмотрение иска может длиться в течение трех месяцев с вердиктом, который, скорее всего, будет мало отличаться от решения исполкома WADA на четыре года отстранить Россию от полноценного участия в крупнейших соревнованиях и лишить ее, пусть с оговорками, проводить таковые. За то время, пока будет проходить рассмотрение иска, МОК определится с параметром допуска российских спортсменов в нейтральном качестве, но время для прохождения соответствующих процедур может быть кардинально упущено.

Если сделать близкий к вероятному прогноз, то после вынесения не устраивающего российскую сторону вердикта ответные ходы будут предприниматься в лихорадочной атмосфере.

Тут возможны и частичное признание претензий, и принесение сакральных жертв, и просьба в ускоренном порядке рассматривать дела о допуске в нейтральном статусе как отдельных спортсменов, так и команд. Но, повторюсь, время может быть упущено безвозвратно.

Насколько реальны предложения российских чиновников выйти из системы мирового спорта и проводить свои Олимпиады с привлечением дружественных стран?

Ответ: бойкот с организацией соревнований для внутреннего пользования возможен только в том случае, если отстранение российского спорта будет носить тотальный характер.

А пока остаются лазейки и какие-то возможности, власть, для которой спорт в его присутствии на международной арене невероятно важен, будет цепляться за любые возможности — юридические, политические, финансовые.

Другое дело, что репутационный ущерб уже нанесен колоссальный, и возможные потери, которые понесет страна и весь отечественный спорт, подсчитать не представляется возможным.

Фото: РИА Новости

Разве в прегрешениях отдельных чиновников, тренеров и спортсменов виноваты «чистые» атлеты?

Ответ: увы, если следовать логике и делать выводы из последних событий, несомненна вина государственной системы, которая защищается от собственных прегрешений неподобающим образом. Это не система поощрения допинга — это система, порождающая порочные явления и продолжающая их затушевывать методами, неприемлемыми для цивилизованного общества.

Чистых спортсменов тем или иным образом подставил не Родченков или какой-либо иной «злодей» — их подставила нынешняя российская власть.

По понятиям которой признание какой-либо вины есть вещь невозможная.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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