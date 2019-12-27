Учёные: Тренировка мозга способствует образованию новых нервных клеток

Учёным из Института когнитивной психологии и нейрофизиологии имени Макса Планка в Лейпциге в ходе исследования удалось выяснить, что тренировка мозга способствует образованию новых нервных клеток. Эксперты считают, что результаты их научной работы могут быть полезными для пациентов, которые страдают от неврологических расстройств.

Учёные исследовали, как два разных типа интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) влияют на главный орган центральной нервной системы участников эксперимента. Для этого добровольцев разделили на группы. Первой из них нужно было представлять движения руками или ногами, что способствует активации определенных участков мозга. У других испытуемых были задания, направленные на зрительную кору. Им нужно было идентифицировать и выбирать буквы, которые они видели на экране.

До эксперимента и сразу после его проведения участников исследовали с помощью МРТ. Выяснилось, что в визуальном варианте результаты были положительными с самого начала, но в дальнейшем они не менялись в лучшую сторону. При этом, обращение к двигательной системе мозга привело к иному исходу. В тех участках, которые были задействованы в соответствующих задачах (как в визуальной, так и в двигательной), происходили изменения. Научные работники сделали выводы, что тренировки влияют на пластичность мозга, который таким образом развивает умение меняться с учётом применения. В структурной вариации происходит трансформация или даже образование новых клеток нервной системы.

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Последнее: Учёным из Института когнитивной психологии и нейрофизиологии имени Макса Планка в Лейпциге в ходе исследования удалось выяснить, что тренировка мозга способствует образованию новых нервных клеток. Эксперты считают, что результаты их научной работы могут быть полезными для пациентов, которые страдают от неврологических расстройств. Учёные исследовали, как два разных типа интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) влияют на главный орган […]