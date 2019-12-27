Nordwest-Zeitung — Столтенберг признал необходимость интенсивного диалога с Россией

27.12.2019, 18:21, Новости дня

Североатлантический альянс просто обязан поддерживать диалог с Москвой, заявил в интервью Nordwest-Zeitung Йенс Столтенберг. «Более того, я считаю, что важно вести более интенсивный диалог», — призвал генсек НАТО.


Reuters

«Североатлантический альянс силён», — заявил в интервью немецкой газете Nordwest-Zeitung генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг.

Такой активности, как сейчас, НАТО не проявляло уже несколько десятилетий, заверил генсек Североатлантического альянса.

«Мы повысили боеготовность наших войск. Впервые в истории подразделения размещены в восточных областях альянса. Мы модернизируем наши командные структуры и всё более активно принимаем участие в борьбе с терроризмом», — отметил Столтенберг.

Несмотря на некоторые разногласия внутри НАТО, альянс «крайне активен и подвижен», констатировал генсек западного военного блока.

Что же касается отношений Запада с Российской Федерацией, то, по мнению Столтенберга, НАТО просто обязано поддерживать диалог с Москвой.

«Я согласен, что мы должны поддерживать диалог с Российской Федерацией. Более того, я считаю, что важно вести более интенсивный диалог», — призвал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

При этом, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг, даже если отношения с Россией не улучшатся, а ухудшатся, то и в этом случае Североатлантический альянс должен уметь выходить из конфликтных ситуаций.



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