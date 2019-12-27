Фигуристка Косторная установила рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная на чемпионате РФ одержала победу среди женщин и превзошла мировой рекорд в короткой программе.
Судьи оценили прокат Косторной в 89,86 балла, передают «Вести». Вместе с тем рекорд останется национальным, поскольку чемпионат не входит в программу турниров Международного союза конькобежцев.
Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Косторной – 85,45 балла.
Косторная победила в чемпионате в короткой программе, второе место заняла Анна Щербакова, (79,93 балла), третье – Александра Трусова (76,46 балла). Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (75,74 балла), Евгения Медведева – пятое (71,08 балла).
В пятницу олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал серьезным поступком решение фигуристки Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате РФ в Красноярске после поломки коньков.
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Последнее: Российская фигуристка Алена Косторная на чемпионате РФ одержала победу среди женщин и превзошла мировой рекорд в короткой программе. Судьи оценили прокат Косторной в 89,86 балла, передают «Вести». Вместе с тем рекорд останется национальным, поскольку чемпионат не входит в программу турниров Международного союза конькобежцев. Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Косторной – 85,45 балла. Косторная победила в […]
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