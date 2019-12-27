В Полтавской области чиновники организовали схему по присвоению бюджетных средств в аграрной сфере – СБУ

27.12.2019, 18:18, Новости дня

В Полтавской области руководители госструктуры сговорились с представителями частной компании, чтобы реализовать схему по присвоению бюджетных средств. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 27 декабря.

По версии следствия, чиновники и коммерсанты искусственно занизили объем урожая на особо ценных землях Национальной академии аграрных наук. Оперативники установили, что неучтенную партию зерновых вывезли на частные элеваторы и присвоили.

Во время обысков были найдены черная бухгалтерия, документация, которая подтверждает фактические объемы урожая, и 2,3 млн грн наличными. Эти средства были присвоены участниками схемы, и суд наложил на деньги арест.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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