Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом

Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото из семейного архива, на которых его отец запечатлен в молодости, а на двух из фотографий – со своей покойной женой Аллой Балтер, матерью Максима Виторгана.
«Ты всегда самый большой и главный! С днем рождения, папа!» – написал он.
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Ты всегда самый большой и главный! С Днём рождения, папа! #наливаемвыпиваем
Эммануилу Виторгану 27 декабря исполнилось 80 лет.
Мать Максима Виторгана, Алла Балтер, умерла 14 июля 2000 года в возрасте 60 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. Также у нее были проблемы с позвоночником. Она похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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