Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом

27.12.2019, 18:06, Новости дня

Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram фото из семейного архива, на которых его отец запечатлен в молодости, а на двух из фотографий – со своей покойной женой Аллой Балтер, матерью Максима Виторгана.

«Ты всегда самый большой и главный! С днем рождения, папа!» – написал он.

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Ты всегда самый большой и главный! С Днём рождения, папа! #наливаемвыпиваем

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 26 Дек 2019 в 11:04 PST

Эммануилу Виторгану 27 декабря исполнилось 80 лет.

Мать Максима Виторгана, Алла Балтер, умерла 14 июля 2000 года в возрасте 60 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. Также у нее были проблемы с позвоночником. Она похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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