В Минобороны Украины заявили, что мошенники от его имени просят денег на «новогодние подарки»

От имени руководства Министерства обороны (МО) Украины мошенники просят деньги. Об этом проинформировали 27 декабря в Facebook министерства.

«На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на «новогодние подарки». Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких «акций». Такие действия являются мошенничеством», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что о происходящем «соответствующие правоохранительные органы уведомлены».

Увага! На телефони співробітників Міноборони та Генерального штабу ЗСУ дзвонять неідентифіковані особи від імені… Posted by Міністерство оборони України on Reede, 27. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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