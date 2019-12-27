Чешский президент задумался об отмене визита в Москву на 75-летие Победы

27.12.2019, 18:05, Новости дня

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российской оценки ввода войск в Чехословакию в 1968 году.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента [России Владимира] Путина принять участие [в Москве] в празднованиях 75-летия Победы <…>, а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: «Что если бы вы перелистнули [эту] страницу [своей истории] и перестали бы вспоминать об [этой] годовщине [Победы]?», – сообщил Земан в интервью изданию Parlamentnilisty, передает ТАСС.

Земан также считает «абсолютной наглостью» комментарий МИД России, в котором сообщается, что принятие закона в Чехии, признающего 21 августа днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии, вряд ли поспособствует успешному двустороннему сотрудничеству.

После этого глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Праге и Москве необходимо «налить чистого вина» в двусторонние отношения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет полное право выкладывать видео со своими танцами – для этого у нее есть все данные, сообщил газете ВЗГЛЯД российский музыкант Юрий Лоза. Захарова ранее опубликовала в своем Instagram видео, где она зажигательно танцует на новогоднем корпоративе вместе со своим заместителем. «Захарова достаточно молодая женщина, которая может себе позволить выкладывать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика