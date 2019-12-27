Певицу Валерию поклонники заподозрили в использовании фотошопа

27.12.2019, 18:04, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Валерия поражает многих поклонников стройной фигурой и прекрасным внешним видом, выглядя моложе 51-летнего возраста. Однако после появившегося в Сети изображении они подозревают певицу в использовании фотошопа, так как звезда на нём «крупнее» и более зрелая.
Валерия не скрывает, что постоянно и усиленно работает над собой и её фигура является исключительно результатом тренировок, соблюдения режима питания и усердия. К помощи пластических хирургов певица пока не прибегает, но при этом выглядит практически идеально. Во всяком случае на большинстве фото, которые появляются в аккаунте знаменитости, она демонстрирует безупречную внешность и формы.


Однако, как заметили фанаты Валерии, в действительности у неё всё же можно найти недостатки. Так, на необработанном в фотошопе изображении на лице можно заметить небольшие морщины и немного отличающиеся «габариты». При этом поклонники всё равно не разочарованы Валерией, говоря, что для своего возраста она выглядит прекрасно, а на маленькие «недочёты» вообще не стоит обращать внимания.



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