В мире: Как китайский военный флот выигрывает у России

Китай стремительно наращивает свою военно-морскую мощь — страна ставит рекорды по темпам ввода в строй новых боевых кораблей. Какие боевые корабли предпочитают создавать китайцы, кого они рассматривают в качестве противника — и как на этом фоне выглядит российская военная кораблестроительная программа?

26 декабря 2019 года на китайской верфи в Даляне было спущено на воду сразу два боевых корабля – эсминец проекта 052D (хорошо знакомый ВМФ РФ по совместным учениям и дружеским заходам в наши порты) и новейший ударный ракетный корабль – эсминец проекта 055.

Последний многие специалисты просто отказываются называть словом «эсминец», потому что по своим размерам он превышает любой крейсер. По количеству ракет – тоже, корабль имеет 128 пусковых ячеек, из которых могут запускаться ракеты любого типа. Только монструозные южнокорейские эсминцы типа «Король Сёджон» имеют столько же универсальных ячеек, а, например, американские ракетные крейсера типа «Тикондерога» — только 122. А эсминцы типа «Арли Бёрк» вообще 96.

По водоизмещению же и размерам проект 055 превосходит даже отечественные ракетные крейсера типа «Атлант», проект 1164, которых у РФ в строю три единицы – «Москва» на Черноморском флоте, «Маршал Устинов» на Северном и «Варяг» на Тихоокеанском. У китайцев же в строю только один 055, но зато ещё пять в постройке и есть планы ещё на десять.

Китайцы строят свои ВМС такими темпами, которые на сегодня не способны выдержать даже США. Конечно, у китайского флота масса технологических проблем, нет опыта, нет традиций — но потенциально Китай имеет второй по мощи надводный флот в мире. Если так будет идти дальше, то, во-первых, отрыв Китая от ближайших по военно-морской мощи стран будет закреплён до непреодолимых величин, а во-вторых, они рано или поздно «подтянут» до современного уровня и подводный флот, что окончательно закрепит за китайским флотом второе место в мире по силе. Скорее всего – надолго.

История китайского военно-морского успеха содержит полезные и для РФ уроки.

Начало славных дел

Толчком, который дал понять китайским элитам, что на море надо усиливаться, стала война с Вьетнамом 1979 года. Именно тогда ВМФ СССР своими действиями исключил саму возможность для китайцев хоть как-то использовать против соседа военные корабли. Впрочем, тогда советские моряки-подводники «завернули» даже американскую авианосную группу, задачей которой было «давить» на бывшего врага – Вьетнам, поддерживая союзника – Китай.

По итогам войны Дэн Сяопин смог победить конкурентов в борьбе за власть в Китае, и довод о низкой эффективности НОАК в боях сыграл в его победе не последнюю роль. Сосредоточив в своих руках всю власть, он приступил к своим знаменитым экономическим реформам.

Через 12 лет распался СССР. Китай к тому времени ещё был бедной страной, но массовый экспорт ширпотреба на весь мир и начинающееся разворачиваться массовое производство бытовой электроники уже показывали – роль страны в мире будет расти. В этих условиях Китай вложился в обновление своих вооружённых сил. Находящаяся в жесточайшем кризисе РФ была готова на любые сделки, и Китаю удалось получить из РФ огромные объёмы современного на тот момент оружия, включая и морское.

Так, до середины девяностых Китай получил две подлодки проекта 877Э, потом сразу первые две «Варшавянки» проекта 636. В девяностых же в Китае оказалось четыре эсминца проекта 956 (до сих пор в строю, проходят модернизацию). Валом пошли противолодочные вертолёты, торпеды, причём лучше по техническому уровню, чем у ВМФ России, комплектующие для кораблей. В 2000-х Китай купил ещё восемь «Варшавянок». Но самое главное, что он начал покупать – технологии. РЛС, гидроакустические комплексы, общекорабельные системы, различные виды оружия – это поставляла Россия. Она же научила китайцев делать ракеты, от зенитных до аналогов «Калибра». Технологию производства газовых турбин удалось получить от Украины, с которой Китай тоже активно сотрудничал.

Но тогда, в 2000-х годах, уже крепко вставший на ноги Китай ещё умеренно вкладывался в военно-морскую мощь. Прошёл Третий тайваньский кризис, нужность ВМС после унизительных вояжей американских авианосцев вблизи китайского берега уже была очевидной, но пока не хватало сил, опыта и денег. Китайцы строили маленькие серии эсминцев, по 2-6 единиц, строили примитивные и неэффективные фрегаты, тренировались, отрабатывали технические решения и нарабатывали опыт. Большой серией строился только «расходный материал войны» — ракетные катера проекта 022.

А вот к концу 2000-х всё изменилось.

Взрывной рост

Принципиальным для создания успешного флота является наличие национальной морской доктрины. И это не должен быть формальный сухой документ, составленный группой чиновников – это должна быть идеология, разделяемая если не массами, то элитами. Например, для США это глобальное доминирование посредством проекции силы с моря на сушу и подавление любых потенциальных конкурентов. Когда-то для Британии такой идеологией была идея господства на морях, то есть полный контроль за всеми морскими коммуникациями.

Без такой идеологии флот не построить — потому что в её отсутствие не существует критерия правильности решений, принимаемых в процессе строительства военного флота. Зачем нам флот, что он будет делать, где, против кого, почему, и почему это нужно сделать именно флотом? «Идеология» отвечает на эти вопросы, и на вопросы сколько нужно кораблей, и каких — она отвечает тоже. Если нет идеологии, то нет и ответов, и нельзя понять – правильные корабли строятся или нет. У России, например, такой доктрины нет.

Отечественные исследователи вообще в принципе обходят китайскую военно-морскую мысль своим вниманием, а западные только-только начинают к ней подступаться. Китайцы же изучают всё и всех. И, надо признать, судя по косвенным признакам, у них есть доктрина, и иностранный (прежде всего американский) опыт они изучили очень глубоко. Да и российский, наверное, тоже, но скорее, как пример того, что нельзя делать. То, что за всеми китайскими действиями в военно-морском строительстве стоит предельно продуманный план – очевидно.

С конца 2000-х годов начинается экспансия военно-морской мощи Китая. К этому моменту все слагаемые для успеха у Китая уже были – деньги, технологии, судостроительные мощности, понимание того, для чего им всё это нужно.

Первой ласточкой стали фрегаты проекта 054 (потом 054А). Эти корабли, которым предстояло стать самыми массовыми единицами ВМС КНР, китайцы намеренно сделали простыми. Следуя примеру американского адмирала Элмо Зумвалта, китайцы сделали ставку на массовый дешёвый корабль, способный, тем не менее, выполнять задачи в дальней морской зоне и совершать океанские переходы.

Если РФ превращает свои фрегаты в сложнейшие «мини-эсминцы», стоящие на пике прогресса, но строящиеся по 10-12 лет в серии по несколько кораблей, то китайцы поставили на свой фрегат простые и массовые системы оружия. Они спокойно запустили свой кораблестроительный конвейер, зная, что трудностей с этими простыми кораблями не встретят. На сегодня этих фрегатов (054 и 054А) построено уже 32 единицы. Китайцы не меняли конструкцию корабля от одной единицы к другой, не влазили в доведённый до ума проект 054А, а просто строили и строили. В итоге только этих фрегатов у них больше, чем всех боевых кораблей «от корвета до авианосца» в ВМФ России.

А ведь они – не единственные. Такую же массовую серию однотипных и простых боевых кораблей китайцы построили для защиты своих прибрежных вод.

С 2012 года на китайских верфях для китайского флота построено 44 и достраивается ещё 2 корвета проекта 056 – лёгких и простых кораблей ближней морской зоны. Кроме того, они строятся и на экспорт.

Как и в случае с фрегатами 054 и 054А, эти корабли намеренно сделаны проще, чем китайцы могли бы сделать с их возможностями – но зато их по-настоящему много. И они по-настоящему дешёвые, ведь при такой массовости и почти полной идентичности каждой «единички» экономия на каждом корабле может превышать 20% исходной цены. Да и стоимость содержания флота из однотипных кораблей куда меньше, чем у «зоопарка» из десятков разных проектов, как это имеет место, например, в ВМФ РФ.

А вот в случае с эсминцами китайцы не поскупились на «хай-тек». До появления в их флоте авианосцев именно эсминцы замышлялись как основные ударные корабли надводного флота. Поэтому на эти корабли Китай ставил самое лучшее, что имел. Неудивительно, что этих кораблей у Китая было меньше, чем простых и дешёвых фрегатов и корветов. Их, тем не менее, немало. С начала 90-х Китай строил по одному-двум эсминца своих оригинальных проектов, и так до серии 052С из шести кораблей, которые стали последними китайскими «тренировочными» эсминцами. После них пошла серия современных, оснащённых РЛС с фазированными антенными решётками, эсминцев 052D, о которых уже сказано выше.

Это уже очень современные корабли, которые произвели огромное впечатление на ознакомившихся с ними российских моряков. РФ получит корабли такого же класса в лучшем случае во второй половине 2020-х годов, когда начнут сдаваться проектируемые сейчас «большие» фрегаты проекта 22350М. Если проект, что называется «пойдёт» (а он может и остановиться по каким-то причинам). И конечно, даже близко не в «китайских» количествах.

«Вишенкой на торте» ВМС КНР стали два авианосца, один из которых, «Ляонин», начинал строиться в СССР, а второй, «Шаньдун», полностью построен в Китае, но на основе советской конструкции. На сегодня только три страны в мире имеют более одного авианосца и Китай – одна из них. Вскоре авианосный флот Китая пополнится куда более мощным кораблём – большим авианосцем с катапультами, очень похожим на американские корабли такого типа. Вместе с гигантскими «эсминцами» проекта 055 и многочисленными эсминцами других типов эти корабли станут основой ударных групп. Которые будут способны бороться за господство на море вблизи китайской территории и недопущение блокады Китая с моря, о чём сегодня фантазируют американские стратеги.

А простые задачи на второстепенных направлениях смогут выполнить огромные массы фрегатов и корветов – как хотел когда-то сделать в ВМС США адмирал Зумвалт.

Конечно, к этим кораблям всё не сводится – Китай строит огромные универсальные десантные корабли, сравнимые только с американскими, суда плавучего тыла, позволяющие обеспечить автономные действия китайских военно-морских группировок в разных частях мира. Флот Китая уже давно не прибрежный и не слабый – это мощный, хоть и не до конца сбалансированный флот, который интенсивно развивается.

По своим возможностям строить надводные боевые корабли Китай отстаёт только от США. Китайцам осталось освоить атомные энергетические установки, и такие страны как Япония, Франция, РФ навсегда останутся позади Китая по своим кораблестроительным возможностям. Пока китайцы не умеют делать атомные подлодки, то, что у них получается, не впечатляет ни вероятных противников, ни потенциальных союзников.

Но это, будьте уверены, тоже не более чем дело времени.

Теги:

Китай

,

флот

,

армия и вооружение

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет полное право выкладывать видео со своими танцами – для этого у нее есть все данные, сообщил газете ВЗГЛЯД российский музыкант Юрий Лоза. Захарова ранее опубликовала в своем Instagram видео, где она зажигательно танцует на новогоднем корпоративе вместе со своим заместителем. «Захарова достаточно молодая женщина, которая может себе позволить выкладывать […]