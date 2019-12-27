Полиция проверит угон вероятно принадлежавшего Сталину автомобиля

Полиция начала проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на севере Москвы раритетного автомобиля. По предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин.

«Около 12.40 мск в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вскрыли один из гаражных боксов гаражно-строительного кооператива на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. «Принадлежность похищенного раритетного автомобиля, его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца», – уточнили в полиции.

Между тем, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, на автомобиле мог ездить Иосиф Сталин.

Эту информацию также подтвердил экс-депутат Одесского горсовета, журналист и политтехнолог Игорь Димитриев. «Сегодня ночью, в Москве угнали лимузин принадлежащий украинскому олигарху Руслану Тарпану – строительному магнату из Одессы объявленному на Украине в розыск. Уникальный автомобиль ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин, оценили в 2,5 млн евро», – написал он в Facebook.

Димитриев отметил, что Тарпан собирал коллекцию для размещения в автомобильном музее, который собирался построить в Одессе, однако некоторые экспонаты временно находились после реставрации в Москве.

«Сталинский ЗИС, если не ошибаюсь, вообще с историей. После генералиссимуса автомобиль работал и в кино, и в качестве тировой мишени. Был с трудом восстановлен и приведен в рабочее состояние. Вот и уехал», – заключил он.

Однако стоит уточнить, что в 2011 году на выставке Тарпана был только 110-й ЗиС, позже он также подтверждал, что в его личной коллекции нет машины, на которой Сталин ездил лично.

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