«Схемы»: Богдан тайно встречался с Коломойским (Видео)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в ресторане в центре Киева. Об этом сообщила в Facebook редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая.

Тайную встречу зафиксировала съемочная группа программы 25 декабря.

«Японский ресторан в пятизвездочном отеле в центре Киева. Отдельная VIP-комната с черным ходом. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан встречается с олигархом Игорем Коломойским….. С тех пор Богдан стал частью власти, он всячески пытался публично дистанцироваться от олигарха, на которого ранее работал и которому от этой власти многое нужно», — написала Седлецкая.

По ее словам, это — первая встреча Коломойского и Богдана, которую удалось зафиксировать журналистам.

В 19:45 журналисты заметили у отеля Premier Palace машины Кипермана и Богдана. Впоследствии к ним подъехал олигарх Коломойский. Вслед подъехал его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Встречались в частной комнате ресторана. Говорили около часа.

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