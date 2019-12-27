В российском театре дети едва не разорвали актера из-за конфет

27.12.2019, 17:57, Разное

В Русском драматическом театре в Улан-Удэ (Россия) детвора из-за бесплатных конфет едва не разорвала переодетого в костюм актера.

Артист в фойе театра решил порадовать детей и раздать им сладости из мешка. После того, как он присел и достал первый подарок, его сразу окружила детвора.

Ребята начали расталкивать друг друга и тянуть руки к мужчине. Дошло до того, что самые проворные чуть ли не сели на шею актеру. В итоге мужчина был вынужден убегать от маленьких зрителей.

«Все, затоптали дедушку», «Кто успел тот и съел. дети теперь привыкли, что всё для них, эгоизм зашкаливает», — комментирует автор ролика.



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