Сестры Хачатурян смогут покидать дом по ночам

Мера пресечения в виде запрета определенных действий для сестер Хачатурян продлеваться не будет, но большинство ограничений за ними сохраняется. Об этом рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

«Сегодня электронный браслет сняли с младшей сестры, с Крестины и Ангелины снимут завтра. Мера пресечения им продлеваться не будет», — рассказал Липце.

По его словам, после того, как 28 декабря закончится срок последнего продления меры пресечения, с девушек будет снят запрет покидать дом с 21:00 до 7:00. При этом все остальные ограничения за ними будут сохранены.

Ранее суд запретил им использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова экстренных служб.

Кроме того, девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ.

В июне 2019 года сестрам предъявили обвинение в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

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