Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности

Старшая дочь украинской телеведущей Снежаны Егоровой, 27-летняя актриса и телеведущая Анастасия Ровинская, подтвердила слухи о третьей беременности. Она разместила на своей странице в Facebook материал издания Clatch с заголовком о своей беременности.

«Ну да, да, это правда. Подтверждаю, я не просто толстая. Мы ждем дочку. В конце весны уже познакомлю», – написала она.

Ну да-да, это правда🙈 подтверждаю, я не просто толстая😅 мы ждём дочку❤️✨ в конце весны уже познакомлю 😜 Posted by Стася Ровинская on Teisipäev, 24. detsember 2019

Со своим мужем Ярославом Ровинская училась в одной школе. У них два сына. Ровинская родила второго ребенка 23 октября 2016 года. Ее первенец Эван появился на свет в январе 2014-го.

У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997) и трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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