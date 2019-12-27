Junge Welt — на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию

27.12.2019, 17:47, Новости дня

Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», считает немецкое издание.


Reuters

Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — 2020» станут ни чем иным, как крупнейшей за последние 25 лет переброской американских войск на европейский континент, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Официально это учения войск США, по факту, однако, страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против Российской Федерации», — считает автор статьи Йорг Кронауэр.

Согласно «сценарию», американские войска будут переброшены через Атлантику в Западную Европу, а затем — в Польшу и Прибалтийские страны «как можно ближе к российской границе», уточняет журналист Junge Welt.

Как уверяет Йорг Кронауэр, учения «Защитник Европы — 2020» также нужны Соединённым Штатам, чтобы «протестировать всю свою логистическую цепочку по пути в Восточную Европу».

Что же касается Германии, то участие немецкого бундесвера в предстоящих учениях — «это лишь часть от всего того вклада, который бундесвер вносит в развёртывание войск НАТО против России», отмечает автор статьи.

Так, например, Германия уже возглавляет многонациональный батальон альянса в Литве, с этого года командует силами быстрого реагирования НАТО и «играет важную роль в подготовке к войне с Россией в Балтийском море», перечисляет журналист немецкого издания.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кабинет Министров назначил на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 32-летнюю Елену Костенко. Об этом сказано в распоряжении № 1350-р от 24 декабря, опубликованном на сайте правительства. Как пишет издание «Деловая столица», Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета и является кандидатом юридических наук. Государственную службу она начала в качестве аналитика в правительстве после […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика