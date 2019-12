Daily Telegraph — британским спецслужбам разрешили убивать — но только в «интересах общества»

Британский Высокий суд разрешил сотрудникам контрразведки и их агентам безнаказанно убивать людей в ходе исполнения служебного долга, если они смогут доказать, что это делалось в интересах британского общества. Как пишет The Daily Telegraph, представители правозащитных организаций считают, что данное решение противоречит как законам королевства, так и Европейской конвенции по правам человека, поскольку оно разрешает МI5 совершать преступления.



Reuters

Высокий суд Великобритании постановил, что контрразведчики и их агенты имеют право безнаказанно убивать людей в ходе исполнения служебного долга, если они могут доказать полиции и прокуратуре, что это делалось в интересах общества. Как пишет The Daily Telegraph, судьи решили, что сотрудники Секретной службы не обладают и никогда не обладали иммунитетом от уголовного преследования за убийство и иные тяжкие преступления и должны наказываться по закону в случае их совершения, однако при этом они имеют право ссылаться на то, что их действия были оправданы интересами общества, и просить об освобождении от преследования.

Данное решение было принято тремя голосами за при двух против. Двое судей, оставшихся в меньшинстве, изложили особые мнения о том, что МI5 с юридической точки зрения не вправе разрешать своим агентам участвовать в преступлениях и что это может привести к злоупотреблению властью.

Решение специального трибунала Высокого суда по делам спецслужб оставляет в силе директиву, существование которой было официально признано премьер-министром Терезой Мэй в марте 2018 года.

Четыре правозащитные организации — Privacy International, Pat Finucane Centre, Committee on the Administration of Justice и Reprieve — обратились в суд, утверждая, что данная директива противоречит как британским законам, так и Европейской конвенции по правам человека, так как она разрешает агентам МI5 совершать преступления. Однако, пишет издание, суд отклонил их обращение и признал законность позиции правительства, согласно которой «разрешение использовать участвующего агента не имеет правовых последствий и не обеспечивает ни агенту, ни лицам, выдавшим разрешение, иммунитет от преследования».

Решение суда, скорее всего, будет одобрительно встречено спецслужбами, опасавшимися, что их агенты будут хуже работать из страха подвергнуться уголовному преследованию без возможности сослаться на общественное благо. Однако правозащитные организации заявляют, что они надеются опротестовать это решение — первое в 20-летней истории трибунала, при котором были оглашены особые мнения.

«Неоднозначное решение трибунала показывает, насколько сомнительную политику ведёт государство в отношении секретных служб. Спецслужбы необходимы для обеспечения безопасности страны, но история вновь и вновь демонстрирует нам, что требуется тщательно контролировать, что их агенты могут делать от имени общества», — сказала директор Reprieve Майя Фоа.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кабинет Министров назначил на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 32-летнюю Елену Костенко. Об этом сказано в распоряжении № 1350-р от 24 декабря, опубликованном на сайте правительства. Как пишет издание «Деловая столица», Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета и является кандидатом юридических наук. Государственную службу она начала в качестве аналитика в правительстве после […]