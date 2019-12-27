«Сказал матери, что передам ребенка в скорую»: на месте крушения самолета в Казахстане спасли младенца

На месте крушения самолета под Алматы полицейский Жаксылык Султанов нашел грудного младенца, сообщает Tengrinews.kz. Его мать получила тяжелые травмы ног и рук.

«Сначала мы с напарниками вытащили людей без признаков жизни. Мы обошли самолет и перешли в сторону частного дома, – рассказал полицейский. – Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала – наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик. Она придерживала его левой рукой, так как правая рука тоже была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в «скорую». Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего заплакала».

«Я не знаю, какого возраста был мальчик, но голос был как у совсем крохи. У меня есть годовалая дочь, тот ребенок еще младше», – сказал Султанов. По его словам, ребенка нужно было спасать быстро: он мог получить обморожение в дополнение к травмам от жесткой посадки.

В январе 2017 года, когда на дачный поселок под Бишкеком рухнул грузовой самолет, чудом выжил другой мальчик, 7-летний Жакшылык, чье имя переводится с кыргызского как «счастье». Он потерял мать, отца и двух младших сестер, но сам не получил ни единой царапины.

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Пассажирский самолет Fokker 100 производства Нидерландов, принадлежащий казахстанской авиакомпании Bek Air, разбился утром 27 декабря вскоре после вылета из Алматы, погибли 12 человек.

На борту находились 5 членов экипажа и 93 пассажира, в том числе четверо иностранцев. Минимум 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Сразу после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала. Следователи считают, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность:

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