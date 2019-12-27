Искусственная сетчатка может помочь оставшимся здоровым фоторецепторам у пациентов с макулодистрофией делать свою работу

При макулодистрофии поражается центральная зона сетчатки глаза, отвечающая за центральное зрение. Для его восстановления в настоящее время используют искусственные имплантаты сетчатки.

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Имплантат сетчатки представляет собой устройство из множества крошечных электродов, активация которых приводит к электрической стимуляции «родных» фоторецепторов сетчатки. Это позволяет хотя бы частично восстановить центральное зрение. Однако ученых не перестает тревожить вопрос о том, как мозг обрабатывает получаемую от этих двух источников информацию. Чтобы ответить на него, сотрудники университета Бар-Илан (Израиль) и Стэнфордского университета записали электрическую активность мозга у крыс с имплантированными субретинальными (позади сетчатки) имплантатами. С помощью специально разработанной проекционной системы у животных в разных комбинациях стимулировали искусственные и «родные» фоторецепторы. Анализ ЭЭГ-записи показал, что мозг грызунов успешно интегрирует информацию от обоих источников, в результате чего получается полноценный зрительный образ.

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