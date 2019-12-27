«Копирует образ сестры»: раскрыта тайна сестры Жанны Фриске

Злопыхатели
часто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытается
прославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделала
афрокудри, став сильно походить на артистку.
Кроме того,
Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы
«Турбомода» Александром Поповым. А когда сестра звезды в караоке
исполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились.
Таролог
сделал расклад по ситуации и сделал свои выводы. «Наталья копирует образ
сестры и исполняет ее песни не из-за зависти
и не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучает
по сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество —
дань памяти Жанне», – цитирует Кинжинова Teleprogramma.pro. Высказался
он и о том, ждет ли сестру Жанны Фриске карьера на сцене.
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«Нет,
не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняет
песни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а она
начнет, – все затихнет», – заявил Кинжинов. При этом он добавил, что поет
Наталья действительно хорошо.
Напомним,
что когда Жанна Фриске покинула группу «Блестящие», сестра заняла
ее место. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемами
со здоровьем.
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