Влад Топалов с дьявольской гримасой сцепился с Региной Тодоренко на кухне

Семейное фото певец разместил
в соцсети. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то
готовит. Влад Топалов подошел к ней сзади и вцепился руками в бедра
девушки, при этом состроив жуткую гримасу.
«Чет
уже прям сильно соскучился», – подписал пост исполнитель. Поклонники
восхитились трепетными отношениями звездной пары и отметили, какая сильная
любовь между ними.
«Вы очень
красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый», «Клевые
такие!», «Шикарно», «Вы веселая семья», «Вот она
настоящая горячая любовь», «Какая прелесть!», – написали фолловеры. Многие
пожелали Владу Топалову и Регине Тодоренко счастья.
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Отметим, Влад Топалов и его жена уже
больше года являются счастливыми родителями сына Михаила.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Он
главный герой социальных сетей родителей. «У меня есть
ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого
человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его,
обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу», – ранее рассказала о
том, каким отцом является Влад Топалов, телеведущая.
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