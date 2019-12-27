Влад Топалов с дьявольской гримасой сцепился с Региной Тодоренко на кухне

Семейное фото певец разместил

в соцсети. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то

готовит. Влад Топалов подошел к ней сзади и вцепился руками в бедра

девушки, при этом состроив жуткую гримасу.

«Чет

уже прям сильно соскучился», – подписал пост исполнитель. Поклонники

восхитились трепетными отношениями звездной пары и отметили, какая сильная

любовь между ними.

«Вы очень

красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый», «Клевые

такие!», «Шикарно», «Вы веселая семья», «Вот она

настоящая горячая любовь», «Какая прелесть!», – написали фолловеры. Многие

пожелали Владу Топалову и Регине Тодоренко счастья.

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 27 Дек 2019 в 2:32 PST

Отметим, Влад Топалов и его жена уже

больше года являются счастливыми родителями сына Михаила.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Он

главный герой социальных сетей родителей. «У меня есть

ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого

человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его,

обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу», – ранее рассказала о

том, каким отцом является Влад Топалов, телеведущая.

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