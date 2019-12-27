Стало известно о тайной встрече главы офиса Зеленского с Коломойским

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан якобы тайно встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами, сообщается в журналистском расследовании проекта «Схемы: коррупция в деталях».

Вероятная встреча Богдана с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане одного из пятизвездочных отелей состоялась 25 декабря, передает «Лига.Новости».

По данным издания, встреча длилась около часа. После чего ресторан покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич, Коломойский вышел последним.

Отмечается, что сам олигарх встречу с Богданом отрицает, объясняя это тем, что якобы приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Журналисты также сообщили, что Богдан на их вопросы об этом отвечать не стал.

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