Стало известно о тайной встрече главы офиса Зеленского с Коломойским

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан якобы тайно встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами, сообщается в журналистском расследовании проекта «Схемы: коррупция в деталях».
Вероятная встреча Богдана с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане одного из пятизвездочных отелей состоялась 25 декабря, передает «Лига.Новости».
По данным издания, встреча длилась около часа. После чего ресторан покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич, Коломойский вышел последним.
Отмечается, что сам олигарх встречу с Богданом отрицает, объясняя это тем, что якобы приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Журналисты также сообщили, что Богдан на их вопросы об этом отвечать не стал.
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