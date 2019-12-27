Автоновости: T – значит «кроссовер»: Volkswagen зарегистрировал сразу три новых имени

Концерн Volkswagen продолжает расширять свое присутствие в сегменте вседорожников: стали известны три названия, которыми фирма может наградить новинки, запланированные уже на следующий год. Кое-что известно лишь об одной из них.
Все три новых имени начинаются на литеру Т: эту традицию в VW взяли на вооружение относительно недавно, но, похоже, очень ею гордятся. Ресурс VWVortex утверждает, что в патентное ведомство Германии поданы заявки на регистрацию названий T-Sport, T-Coupe и T-Go.
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek: его скоро начнут выпускать в России
Первое из них может быть связано с моделью, которую для глобального рынка разрабатывает бразильское подразделение Volkswagen. Уже известно, что небольшой кроссовер на базе Polo с литровым моторчиком на местном рынке будет именоваться Nivus, но для Европы в VW могли и вспомнить то название, которое планировалось ранее. В Старом свете вседорожник должен появиться к 2021 году.
Второе название к "Нивусу" вряд ли имеет отношение, так как он сам, по идее, представляет собой кросс-купе. Зато оно может подразумевать скорое появление, например, купеобразной модификации вседорожника T-Cross. К слову, у Volkswagen в активе уже имеется кроссовер, в названии которого задействованы оба слова – это Atlas Cross Coupe, чуть более экспрессивная версия хорошо известного "Терамонта".
А под именем T-Go может скрываться самый компактный представитель линейки, по габаритам еще меньше, чем T-Roc, хотя пока о подобном проекте от Volkswagen ничего слышно не было.
Впрочем, на россиянах эти метания фирмы вокруг буквы Т вряд ли скажутся: в нашей стране ни один из имеющихся в активе марки Т-кроссоверов не продается. Зато в середине следующего года на конвейер завода в Нижнем Новгороде может встать вседорожник по имени Tarek, который и будет считаться в России самым доступным.
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