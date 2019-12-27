Автоновости: Hot or Not: с кем будет конкурировать в России новый Kia Seltos?

Kia уже назвала первые российские цены на новый компактный кроссовер Seltos, который будет выступать в сравнительно бюджетном сегменте. А конкуренция в нем такая, что мало не покажется! Мы выбрали 7 ближайших конкурентов, с которыми Seltos придется «бодаться» в первую очередь.

Российский офис Kia ставит новую модель Seltos между хэтчбеком Soul (цена 1 030 000 – 1 360 000 за мотор 1,6 л и 1 260 000 – 1 630 000 рублей за 2,0 л) и кроссовером Sportage, который стоит 1 390 000 – 1 910 000 с бензиновым движком объемом 2 л и от 1 855 000 до 2 280 000 рублей за бензиновый двигатель объемом 2,4 л.

Kia Seltos в комплектации SX T-GDI для рынка США. Обратите внимание на подрезанный снизу передний бампер для увеличения угла въезда. Российскую версию Kia пока не показала, но возможно, что такой "внедорожный" вариант привезут и к нам.

Hot or not: 10 отличных альтернатив кроссоверу Opel Grandland X

Заявленная Kia цена 1 350 000 рублей – это средний вариант в комплектации Luxe с атмосферным бензиновым двигателем 2,0 л MPI (150 л.с.), передним приводом и клиноцепным вариатором SmartStream IVT. В список оснащения которой входят климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Судя по всему, именно такой 2-литровый Setlos дебютирует на рынке первым.

Как поясняют в пресс-службе марки, позже в России будет предложен базовый вариант 1,6 л MPI (123 л.с., 151 Нм), который сочетается с МКП или 6-ступенчатым автоматом. Выбор между передним и полным приводом будет у обеих версий с атмосферными двигателями.

Заявленный на Kia Seltos ценник на 90 000 рублей дороже, чем Soul в этом же исполнении Luxe и с этим же 2-литровым мотором, но традиционным 6-ступенчатым автоматом. И сразу на 315 000 рублей дешевле, чем Sportage в той же комплектации Luxe, с этим же мотором 2,0 MPI, автоматом и передним приводом. Рискнем предположить, что итоговый диапазон цен на Kia Seltos составит примерно от 1,1 до 1,7 млн рублей.

Kia Seltos для рынка Кореи.

На фоне таких цен конкурентов у Kia Seltos в России будет достаточно, причем и более крупных по размерам.

!

Geely

Согласно статистике АЕБ, по итогам 11 месяцев Geely занимает на российском рынке второе место по продажам среди "китайцев" за счет модели-локомотива Atlas (выпускается белорусским заводом "БелДжи"), продажи которой взлетели втрое после появления в этом году турбомотора 1,8 л на 184 л.с. и 285 Нм в паре с 6-ступенчатым автоматом компании DSI. За такую комбинацию с передним приводом просят 1 490 000 – 1 590 000 рублей, полноприводные машины стоят от 1 590 000 до 1 705 000 рублей.

Есть варианты дешевле. Базовый "атмосферник" объемом 2 л на 139 л.с. идет только с 6-МКПП и передним приводом ценой от 1 140 000 до 1 350 000 рублей. Атмосферный бензиновый агрегат 2,4 л на 149 л.с. будет только с 6-ступенчатым автоматом в связке с передним (1 450 000 рублей) или полным приводом (1 470 000-1 540 000 рублей). В 2020 году цены вырастут еще на 30 000 рублей. Кстати, еще одним конкурентом Kia Seltos должен стать новый кроссовер Geely Coolray на платформе BMA от Volvo, который стартует в России в 2020 году.

!

Haval

По данным АЕБ, за 11 месяцев 2019 года российские продажи бренда Haval выросли почти вчетверо (с 2656 машин в 2018 году до 10014 в этом), сделав марку лидером среди "китайцев" на нашем рынке. В ответ "Селтосу" Haval может предложить компактный моно- и полноприводный кроссовер H2 c турбомотором 1,5 (143 л.с.) за 1 168 000-1 341 000 рублей или более крупный среднеразмерный H6 с теми же агрегатами и ценой от 1 188 000 до 1 382 000 рублей. Но это уже немолодые модели, тогда как есть в загашнике Haval модель и свежее, и намного богаче по оснащению – это новый среднеразмерный F7, который с этого года выпускается в России.

Его турбомоторы объемом 1,5 (150 сил) и 2,0 л (190 л.с.) – собственной разработки и производства, как и безальтернативный 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Базовый мотор с передним приводом – это 1 449 000-1 639 000 рублей в фиксированных комплектациях, с полным – 1 529 000 – 1 719 000. Два литра и передний привод – это уже от 1 549 000 до 1 739 000, полный привод прибавит к цене еще 80 000. Примечательно, что новое кросс-купе F7x стоит столько же. F7/F7x берут размером салона и очень щедрым оснащением, но предполагаем, что по рулежке Seltos все же будет более выверенным.

!

Hyundai

Лидирующая сегодня на российском рынке SUV Hyundai Creta в 2020 году сменит поколение – вот оно и будет вплотную конкурировать с Seltos, с которым оно делит платформу SP Signature. Нынешняя же немолодая и чуть меньшая по размерам Creta куда дешевле "Селтоса". У нее "атмосферники" 1,6 и 2 л (оба – с передним или полным приводом) с 6-МКПП или 6-диапазонным автоматом и цена 957 000 до 1 335 000 рублей без нескольких пакетов опций. С ними самая дорогая Creta без специсполнений – это максимум 1 416 000 рублей и неплохое оснащение с климат-контролем, подогревами всех сидений и лобового стекла, а также медиасистемой.

А если замахнуться на более крупный Tucson? Можно, но только на несколько начальных версий с 2-литровым бензиновым мотором (150 л.с.) и передним приводом. С 6-МКПП такой стоит 1 499 000 рублей, с 6-ступенчатым автоматом – от 1 569 000 от 1 759 000 рублей. Полный же привод на "механике" только стартует с 1 689 000 рублей, автомат добавляет к цене еще 60 000 рублей.

!

Mitsubishi

С осени 2018 года в России продается рестайлинговый вариант компактного кроссовера Mitsubishi ASX, который несколько короче "Селтоса". Начальные комплектации вседорожника оснащаются 1,6-литровым мотором (117 л.с.) и 154 Нм в паре с пятиступенчатой механикой и имеют приводтолько на переднюю ось. За такой ASX придется заплатить от 1 229 000 до 1 330 000 рублей.

Более дорогие комплектации – это двухлитровый 150-сильный "атмосферник" с вариатором и только полным приводом. Такой стоит уже от 1 530 000 до 1 673 000 рублей. Впрочем, эту машину тоже скоро ждет замена в России: в первой половине 2020 года к нам должен приехать очередной рестайлинговый вариант с "лицом" в стиле L200 и Pajero Sport, который уже получил российскую сертификацию. Моторы и трансмиссии будут прежними, но цены неизбежно вырастут – и на эффекте новизны, и по причине роста утильсбора.

!

Nissan

Nissan Juke сильно меньше и дешевле, а вот новый Nissan Qashqai уже ближе. Он бьет ценой, количеством комплектаций (их семь, все фиксированные) и сочетанием агрегатов на любой вкус и кошелек, хотя дизеля в российской гамме нет. Шустрый 115-сильный турбомотор 1,2 DIG-T можно взять только с передним приводом, но с 6-ступенчатой МКПП или вариатором. Более близкий россиянам 2-литровый "атмосферник" идет с теми же КПП, но к переднему приводу уже предлагают и колесную формулу 4х4, хотя с ней доступен только вариатор.

"Кашкай" с турбомотором 1,2 л стоит от 1 250 000 до 1 440 000 рублей за МКПП, с вариатором – от 1 330 000 до 1 500 000 рублей. Двухлитровый переднеприводный Qashqai стоит от 1 400 000 до 1 790 000 рублей, полноприводный – от 1 535 000 до 1 880 000 рублей.

!

Renault

Новая кросс-купейная Arkana – самая свежая альтернатива "Селтосу" от Renault, так как продаваемые сейчас в России Duster и Kaptur на фоне Kia староваты и просты по оснащению. По салону Arkana тоже выглядит попроще Kia, но в ее активе не только внешность, но и немалый багажник, клиренс в серьезные 208 мм, бодрая управляемость и неплохое оснащение с подогревами всего и вся (включая руль), медиасистемой и набором из 6 подушек безопаности. И хотя по ценам машины будут идти очень близко, где-то Arkana может оказаться даже интереснее именно с турбомотором.

Переднеприводная Arkana с мотором 1,6 (114 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП стоит от 1 015 000 до 1 106 000 рублей, с вариатором – от 1 070 000 до 1 250 000 рублей. Полный привод с 6-ступенчатой "механикой" стоит от 1 186 000 до 1 276 000 рублей. На вершине гаммы – турбомотор 1,33 л на 150 л.с. с вариатором. Переднеприводная "турбо-Аркана" обойдется в 1 250 000-1 445 000 рублей, полноприводная – от 1 440 000 до 1 525 000 рублей, а предельная же цена самой дорогой "Арканы" со всеми опциями – 1 540 000 рублей.

!

Skoda

Еще одним опасным соперником "Селтоса" в России станет новый компактный кроссовер Skoda Karoq – этого более крупного преемника модели Yeti 12 декабря начали выпускать по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) в Нижнем Новгороде.

Старт продаж — в первом квартале 2020 года. И пока Skoda заявила, что первой в продажу пойдет комплектация Ambition 1,4 TSI со 150-сильным турбомотором, передним приводом и 8-ступенчатым автоматом по цене от 1 515 000 рублей. Во второй половине 2020 года Karoq получит полный привод с турбомотором 1,4 TSI и "роботом" DSG-6, а также более дешевый базовый атмосферный бензиновый движок 1,6 MPI (110 л.с.) с механической и шестиступенчатой автоматической КПП.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Дефектные подушки безопасности Takata были установлены на миллионы автомобилей по всему миру. Одна только марка «Субару» в России насчитала 42 тысячи машин, которые уже отзываются на исправление опасного брака. С визитом на сервис лучше не медлить. Автопроизводители уже который год подряд вынуждены устранять последствия установки подушек безопасности Takata с дефектными газогенераторами, которые способны самопроизвольно взрываться и […]