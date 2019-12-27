Кабмин Украины одобрил законопроект о Национальной комиссии в сфере транспорта

27.12.2019, 17:30, Новости дня

Правительство Украины одобрило и направило в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале 27 декабря.

По словам Гончарука, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

“Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестного субсидирования; способствовать развитию конкуренции на рынке“, – отметил премьер.

На сайте Верховной Рады законопроект пока не зарегистрирован. Текст документа опубликовало агентство “РБК-Украина“.

В соответствии с законопроектом, в состав Нацкомиссии должны входить семь человек (председатель и шесть членов комиссии), отобранных на открытом конкурсе. Срок полномочий членов комиссии – шесть лет.

В случае создания комиссия будет устанавливать тарифы и регулировать цены на услуги, которые предоставляют субъекты природных монополий в сфере транспорта и субъекты хозяйствования на смежных рынках.

В соответствии с законом “О природных монополиях“, в сфере транспорта природной монополией является компания “Укрзалізниця“, к смежным рынкам относятся внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов на железнодорожном, воздушном, речном или морском транспорте.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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