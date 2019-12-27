Вместо Венедиктовой нардепом может стать директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко

Вместо Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований Украины, по списку «Слуги народа» в Верховную Раду должен зайти директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко. Об этом 27 декабря сообщила зампредседателя фракция «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

«Поздравление с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!», – написала она.

Irina Venediktova, вітання з призначенням в ДБР! Розумна, сильна і принципова! І нарешті перша жінка на чолі правоохоронного органу 💪Тим часом Oleksandr Sanchenko, приготуватися) — робота в Раді вже чекає! 😉 Posted by Yevheniya Kravchuk on Reede, 27. detsember 2019

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Санченко был №137 в партийном списке «Слуги народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. Он является директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля «Atlas Weekend».

Скриншот: cvk.gov.ua

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства Венедиктову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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