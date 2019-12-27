Шестеро воров угнали лимузин Сталина на эвакуаторе

Шестеро неизвестных злоумышленников угнали эксклюзивный автомобиль ЗИС-115, сконструированный для главы СССР Иосифа Сталина. «Вождь народов» передвигался на нем с 1949 года, сообщает телеканал «Царьград».

По данным СМИ, преступники проникли в гараж на севере Москвы, где хранилась машина, и погрузили ее на эвакуатор, поскольку самостоятельно ездить она не могла. После этого автомобиль увезли в неизвестном направлении. Ущерб от злонамеренных действий оценивается в 2,5 миллиона евро – около 173 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.

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