Медики рассказали о способах чистки сосудов и печени после новогоднего стола

27.12.2019, 17:30, Разное

Многие люди чрезмерно увлекаются праздничным меню и напитками на новогоднем столе, после чего имеют проблемы со здоровьем. Медики рассказали о способах чистки сосудов и печени после таких дней, чтобы нормализовать работу организма.
Любые продукты с большим количеством калорий негативно отражаются на функционировании органов ЖКТ. Мясные деликатесы провоцируют развитие запора, нарушают процесс пищеварения, а также вызывают обострение хронических заболеваний. Медики советуют после праздников перейти на вегетарианское меню.

Также можно на протяжении трех дней отказаться от макарон, картофеля и некоторых каш, которые блокируют переработку белка и не дают организму усваивать протеины. Стоит больше употреблять жидкости с лимоном либо горячие напитки из трав, помогающих вывести токсины, но еще не забывать о продуктах, богатых клетчаткой, к которым относятся яблоки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Дефектные подушки безопасности Takata были установлены на миллионы автомобилей по всему миру. Одна только марка «Субару» в России насчитала 42 тысячи машин, которые уже отзываются на исправление опасного брака. С визитом на сервис лучше не медлить. Автопроизводители уже который год подряд вынуждены устранять последствия установки подушек безопасности Takata с дефектными газогенераторами, которые способны самопроизвольно взрываться и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика