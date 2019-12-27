Медики рассказали о способах чистки сосудов и печени после новогоднего стола

Многие люди чрезмерно увлекаются праздничным меню и напитками на новогоднем столе, после чего имеют проблемы со здоровьем. Медики рассказали о способах чистки сосудов и печени после таких дней, чтобы нормализовать работу организма.

Любые продукты с большим количеством калорий негативно отражаются на функционировании органов ЖКТ. Мясные деликатесы провоцируют развитие запора, нарушают процесс пищеварения, а также вызывают обострение хронических заболеваний. Медики советуют после праздников перейти на вегетарианское меню.

Также можно на протяжении трех дней отказаться от макарон, картофеля и некоторых каш, которые блокируют переработку белка и не дают организму усваивать протеины. Стоит больше употреблять жидкости с лимоном либо горячие напитки из трав, помогающих вывести токсины, но еще не забывать о продуктах, богатых клетчаткой, к которым относятся яблоки.

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