Мнение: Таджикистан начал продавать визы за $1 млн (и это не анекдот!)

27.12.2019, 17:28, Разное

Таджикистан начал продавать визы за $1 млн

Таджикистан будет выдавать пятилетнюю визу за инвестицию в экономику страны размером более $1 млн. Об этом объявил президент страны Эмомали Рахмон.

Глава государства также поручил продлить срок туристической визы с 45 до 60 дней. В 2019 году Таджикистан посетили более 1 млн иностранных туристов, но это не предел — потенциал республики очень велик, уверен Рахмон.

Ещё одним нововведением стали визы для уроженцев Таджикистана, проживающих за рубежом. Им разрешат въезжать в страну на три года. Президент отметил, что выходцы из Таджикистана очень просили принять соответствующий закон.

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П.С. Мне вот просто интересно: когда у рахмона треснет харя?

Источник: Конт



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