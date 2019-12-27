Мнение: Таджикистан начал продавать визы за $1 млн (и это не анекдот!)

Таджикистан начал продавать визы за $1 млн
Таджикистан будет выдавать пятилетнюю визу за инвестицию в экономику страны размером более $1 млн. Об этом объявил президент страны Эмомали Рахмон.
Глава государства также поручил продлить срок туристической визы с 45 до 60 дней. В 2019 году Таджикистан посетили более 1 млн иностранных туристов, но это не предел — потенциал республики очень велик, уверен Рахмон.
Ещё одним нововведением стали визы для уроженцев Таджикистана, проживающих за рубежом. Им разрешат въезжать в страну на три года. Президент отметил, что выходцы из Таджикистана очень просили принять соответствующий закон.
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П.С. Мне вот просто интересно: когда у рахмона треснет харя?
Источник: Конт
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Последнее: Часть первая. Рождение. Присутствую на Конте с февраля 2016 года. Вначале о развитии, а затем шутки-картинки, смешные, чуть с сарказмом, с юмором! Всё то, что в течение года думалось, сказалось вслух и закрепилось нашими действиями, обратной силы поменять, — УЖЕ нет. Мы целый год занимались производством своих действий, и вот мы, — на финишной прямой […]
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