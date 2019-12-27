Мнение: Иван Охлобыстин об Алене Водонаевой

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать». И самая мякотка, которая уже обошлась Западной Европе частичной потерей национальной и культурной идентичности: «Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству»©Водонаева

«Еще одна пр***тка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. «Ишь ты — «ЭТОМУ» государству! Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся», — приводят СМИ слова актера.

тгк SkuaroFF

Источник: Конт

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