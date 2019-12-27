Британский телеведущий Джеймс Мэй оценил туалеты на заводах Toyota и Lada. Ироничное интервью о качестве и надежности продукции автопредприятий было дано Youtube-каналу Joe.
Экс-ведущий знаменитого автомобильного шоу Top Gear, завоевавшего огромную популярность у телезрителей, благодаря своему юмору и фирменным тестам, предложил собственную экспертизу, которая основывается на посещении заводского туалета. Для определения уровня технического совершенства выпускаемой продукции не требуется экспертная комиссия и дорогостоящее оборудование, считает Джеймс Мэй. Необходимо просто воспользоваться услугами туалетной комнаты предприятия — и все становится понятно. Описывая стульчаки в японском WC, которые имеют подогрев с регулировкой температурного режима, музыкальное сопровождение процесса отправления естественных нужд и фонтан теплой воды после его окончания, телеведущий буквально приходит в состояние литературного восторга, когда вспоминает, как чудо-техника тут же делает анализ кала посетителя и дает советы по контролю за рационом. В итоге он называет поход в заводской туалет одним «из самых волнительных опытов, доступных человеку».
Для характеристики аналогичных помещений заводов АвтоВАЗ и ЗИЛ в РФ у словоохотливого ведущего нашлось лишь одно слово — «омерзительные». Поэтому, считает Джеймс Мэй, не стоит рассчитывать на то, что их машины будут качественными и надежными в эксплуатации. Подводя итог высказыванию, телеведущий поделился своими критериями оценки уровня национальной культуры: «Вещи, по которым вы судите о нации, — национальная авиакомпания и сортиры».
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Последнее: Британский телеведущий Джеймс Мэй оценил туалеты на заводах Toyota и Lada. Ироничное интервью о качестве и надежности продукции автопредприятий было дано Youtube-каналу Joe. Экс-ведущий знаменитого автомобильного шоу Top Gear, завоевавшего огромную популярность у телезрителей, благодаря своему юмору и фирменным тестам, предложил собственную экспертизу, которая основывается на посещении заводского туалета. Для определения уровня технического совершенства выпускаемой […]
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