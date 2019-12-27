Ксения Бородина с семьёй встретит Новый год в Гонконге

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вместе с семьёй отправилась отдыхать за границу. Новый год знаменитость с Курбаном Омаровым и детьми – Омаром, Марусей и Теоной встретит в Гонконге.

Ежегодно Ксения Бородина зимние каникулы проводит с родными за границей. В этот раз она решила не следовать традиции и не только выбрала новое направление, но и непосредственно праздник встретит за пределами России. Несколько дней назад телеведущая опубликовала в соцсети семейное фото, предложив 5 тысяч рублей подписчику, который угадает, в какую страну улетела семья в полном составе. Позже она рассказала, что находится в Гонконге, так как город ей понравился после первого посещения. Теперь же Бородина намерена изучить популярные у туристов места.



В одном из последних постов ведущая «Дом-2» обратилась к бывавшим в Гонконге фолловерам и попросила посоветовать самые интересные локации и объекты, которые стоит увидеть. Подписчики активно реагируют, делясь с Бородиной впечатлениями и рекомендациями, особо выделяя оригинальные и любопытные для детей маршруты.

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