Reuters — ООН переадресовала Вашингтону обвинения России по ситуации с выдачей американских виз

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на обвинения со стороны РФ в том, что организация игнорирует проблему с выдачей американских виз, пишет Reuters. Он подчеркнул, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш неоднократно высказывал свою обеспокоенность в связи с этой ситуацией.
Reuters
ООН отвергла обвинения РФ в том, что организация игнорирует задержку с выдачей виз, пишет Reuters.
Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава организации Антониу Гутерреш неоднократно выражал озабоченность в связи с тем, что США задерживают выдачу виз официальным лицам из России.
«На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно высказывали свою озабоченность и правовую позицию организации высокопоставленным представителям принимающей страны», — отметил он.
Дюжаррик при этом добавил, что Гутерреш и его команда продолжают внимательно следить за этим вопросом.
Министерство иностранных дел России, как напоминает издание, ранее заявило о том, что Вашингтон намеренно задерживает выдачу виз российским чиновникам, собирающимся посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Российская сторона при этом подчеркнула, что подобный шаг американских властей может ещё больше обострить и без того напряжённые отношения между двумя странами.
Согласно недавнему докладу комитета ООН по связям с США, другие страны, в том числе Китай, Северная Корея, Иран, Сирия и Куба, также жаловались на задержку с получением американских виз.
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