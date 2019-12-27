Видео: Столкновение военных РФ и США в Сирии

Поступают сообщения о драке между российскими и американскими военными, произошедшей в сирийской провинции Эль-Хасака. Минобороны РФ эти сообщения опровергает. Что произошло на самом деле?
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Сирия
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Дмитрий Бавырин
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