Все дело в еде: ученые из США нашли способ продлить жизнь человека

Американские нейробиологи установили, что еженедельное голодание позволяет продлить жизнь человек. Ученые рекомендуют людям голодать по особой методике «5:2», сообщает Today News Ufa.

Согласно методике, прием пищи должен осуществляться только в течение 6-8 часов на протяжении пяти дней. После этого нужно на два дня отказаться от еды, а затем вновь питаться в отведенный промежуток времени. Исследования на людях и животных показали, что эта программа оказывает позитивное влияние на организм человека и способствует долголетию.

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