Все дело в еде: ученые из США нашли способ продлить жизнь человека

Американские нейробиологи установили, что еженедельное голодание позволяет продлить жизнь человек. Ученые рекомендуют людям голодать по особой методике «5:2», сообщает Today News Ufa.
Согласно методике, прием пищи должен осуществляться только в течение 6-8 часов на протяжении пяти дней. После этого нужно на два дня отказаться от еды, а затем вновь питаться в отведенный промежуток времени. Исследования на людях и животных показали, что эта программа оказывает позитивное влияние на организм человека и способствует долголетию.
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Последнее: Ученые подтвердили, что у физически активных людей реже развиваются некоторые виды рака. Отчет об исследовании, в котором они проанализировали данные о 750000 взрослых людях, опубликован в Journal of Clinical Oncology. У физически активных людей реже встречаются рак толстой кишки, рак молочной железы, рак тела матки, рак печени, неходжкинская лимфома и миелома. Всего ученые в своем […]
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