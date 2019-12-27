Все дело в еде: ученые из США нашли способ продлить жизнь человека

27.12.2019, 17:18, Разное

Американские нейробиологи установили, что еженедельное голодание позволяет продлить жизнь человек. Ученые рекомендуют людям голодать по особой методике «5:2», сообщает Today News Ufa.

Согласно методике, прием пищи должен осуществляться только в течение 6-8 часов на протяжении пяти дней. После этого нужно на два дня отказаться от еды, а затем вновь питаться в отведенный промежуток времени. Исследования на людях и животных показали, что эта программа оказывает позитивное влияние на организм человека и способствует долголетию. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые подтвердили, что у физически активных людей реже развиваются некоторые виды рака. Отчет об исследовании, в котором они проанализировали данные о 750000 взрослых людях, опубликован в Journal of Clinical Oncology. У физически активных людей реже встречаются рак толстой кишки, рак молочной железы, рак тела матки, рак печени, неходжкинская лимфома и миелома. Всего ученые в своем […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика