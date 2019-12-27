Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве

6 и 7 января фрик-кабаре Dakh Daughters сыграют специальные рождественские концерты в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.
«Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, водоворот бушующих чувств и тонких эмоций», – говорится в описании концерта.
Участницы фрик-кабаре Dakh Daughters Band – актрисы театра «Дах» режиссера Влада Троицкого. В коллективе задействованы 15 музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача до гроулинга.
Купить билеты можно ЗДЕСЬ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые подтвердили, что у физически активных людей реже развиваются некоторые виды рака. Отчет об исследовании, в котором они проанализировали данные о 750000 взрослых людях, опубликован в Journal of Clinical Oncology. У физически активных людей реже встречаются рак толстой кишки, рак молочной железы, рак тела матки, рак печени, неходжкинская лимфома и миелома. Всего ученые в своем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Магдыч показала Рождественскую коллекцию платьев-вышиванок во Львове / 17 декабря
- La Tribune — для борьбы с авторитарными режимами Европе необходима продуманная политика / 25 ноября
- Иванюк, которому депутат Соболев предлагал пройти полиграф в связи с убийством сына, согласился на проверку / 5 декабря
- В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой. Подлодка всплыла / 15 декабря
- Билли Айлиш стала триумфатором премии Apple Music / 3 декабря
- В Подмосковье коровам выдали VR-очки / 25 ноября
- У Трампа отобрали телефон во время визита в Афганистан / 29 ноября
- Кернес: Зеленский и Коломойский играют роли, которые распределили еще во времена «1+1» / 28 ноября