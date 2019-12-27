Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве

6 и 7 января фрик-кабаре Dakh Daughters сыграют специальные рождественские концерты в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.

«Гостей ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, водоворот бушующих чувств и тонких эмоций», – говорится в описании концерта.

Участницы фрик-кабаре Dakh Daughters Band – актрисы театра «Дах» режиссера Влада Троицкого. В коллективе задействованы 15 музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача до гроулинга.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые подтвердили, что у физически активных людей реже развиваются некоторые виды рака. Отчет об исследовании, в котором они проанализировали данные о 750000 взрослых людях, опубликован в Journal of Clinical Oncology. У физически активных людей реже встречаются рак толстой кишки, рак молочной железы, рак тела матки, рак печени, неходжкинская лимфома и миелома. Всего ученые в своем […]