«Харламову не показывайте»: страстные Асмус и Крид уединились в пустом коридоре

27.12.2019, 17:12, Разное

В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию «Love is». В
собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются
в пустом коридоре учебного заведения.

Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик
у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в
картине «Текст», еще не забылся. Тогда Кристина снялась в слишком откровенной
сцене, спровоцировав гнев поборников морали.

Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста
Гарика Харламова. Комика окрестили куколдом – мужчиной, который соглашается на
измену жены.

Естественно, часть комментариев под клипом Егора Крида в ютуб
был посвящена Харламову и Асмус. Комика откровенно высмеивали.

«Гарик Харламов: гневно выходит из чата», «А Гарик молодец
какой! Вытащил клип своей женой))))) (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Я уже собрался писать, что Гарик куколд, а
тут такая концовка)», «Когда Харламов запретил Асмус целовать с Кридом», «Харлмову
не показывайте :)», «Гариииик,это не твоя жена!!! тебе показалось! она дома с
детьми!» – смеялись пользователи Сети.

Добавим, что в съемках клипа Егора Крида приняли участие
популярные блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян.
Последний, к слову, встречается с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Вокалистка
сама намекнула на то, что с блогером ее связывает нечто большее, чем дружба.



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Последнее: В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию «Love is». В собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются в пустом коридоре учебного заведения. Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в картине […]

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