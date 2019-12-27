«Харламову не показывайте»: страстные Асмус и Крид уединились в пустом коридоре

В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию «Love is». В

собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются

в пустом коридоре учебного заведения.

Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик

у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в

картине «Текст», еще не забылся. Тогда Кристина снялась в слишком откровенной

сцене, спровоцировав гнев поборников морали.

Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста

Гарика Харламова. Комика окрестили куколдом – мужчиной, который соглашается на

измену жены.

Естественно, часть комментариев под клипом Егора Крида в ютуб

был посвящена Харламову и Асмус. Комика откровенно высмеивали.

«Гарик Харламов: гневно выходит из чата», «А Гарик молодец

какой! Вытащил клип своей женой))))) (здесь и далее орфография и пунктуация

авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Я уже собрался писать, что Гарик куколд, а

тут такая концовка)», «Когда Харламов запретил Асмус целовать с Кридом», «Харлмову

не показывайте :)», «Гариииик,это не твоя жена!!! тебе показалось! она дома с

детьми!» – смеялись пользователи Сети.

Добавим, что в съемках клипа Егора Крида приняли участие

популярные блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян.

Последний, к слову, встречается с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Вокалистка

сама намекнула на то, что с блогером ее связывает нечто большее, чем дружба.

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Последнее: В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию «Love is». В собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются в пустом коридоре учебного заведения. Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в картине […]